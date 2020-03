La Tunisie renforce les mesures destinées à faire face au coronavirus

01 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 1er mars (Infosplusgabon) - Le directeur régional de la Santé de Sousse (140 km au sud de Tunis), Sami Reguig, a annoncé, samedi, qu'une citoyenne italienne a été confinée dans une chambre de l'hôpital de la ville, précisant qu'elle est revenue récemment de l'Italie et a senti quelques symptômes comme la température élevée du corps et des tousses.

Elle a subi des tests et des analyses pour confirmer son état de santé, a-t-il dit, précisant que les résultats seront connus samedi soir.

De son côté, le directeur régional de la Santé de la ville de Kef (nord-ouest), Tarek Rejehi, a annoncé, samedi, qu'un citoyen tunisien revenu de l'Italie et présumé atteint du coronavirus a été confiné dans son domicile. Sur le même registre, une équipe médicale a été installée dans le passage frontalier entre l'Algérie et la Tunisie pour prévenir de la propagation du coronavirus à la suite d'informations sur la présence de trois nouveaux cas du coronavirus dans la région de Biskra non loin de la Tunisie.

Le nouveau ministre tunisien de la Santé, Abdellatif Mekki, avait réservé sa première réunion vendredi soir, sur le suivi du plan mis en place pour faire face au coronavirus, en présence du directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la Santé à Tunis, des représentants des ministères de la Défense et du Transport ainsi que des directeurs régionaux de la santé.

Lors de cette réunion, les participants ont fait le point sur le développement de la situation de l'épidémie au plan international et sur les différentes mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale pour surveiller et prévenir la propagation du coronavirus en Tunisie.

Des responsables tunisiens ont commencé à parler des conséquences du coronavirus sur le fonctionnement d'importants secteurs comme le tourisme dans le monde, ce qui pourrait entraîner une "baisse du nombre de touristes en Tunisie".

FIN/INFOSPLUSGABON/OIY/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon