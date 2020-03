Le Président Félix Tshisekedi instruit le gouvernement congolais d’engager des réformes sur la fiscalité

01 Mars 2020

Kinshasa, RD Congo, 1 er mars (Infosplusfgabon) - Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a, dans sa communication lors du 23ème conseil des ministres tenu vendredi à Kinshasa, instruit les membres du gouvernement d’engager, sans délai, des réformes sur la fiscalité, de supprimer toutes les entraves à la mobilisation des recettes dans les postes frontaliers et d’y envoyer des équipes pour que la prochaine évaluation du FMI soit concluante.

Le président de la République, qui a salué les efforts fournis par le gouvernement pour remplir les critères du FMI dans le cadre du programme de référence conclu avec celui-ci, a toutefois insisté que ces efforts se poursuivent au regard de la situation difficile enregistrée en janvier et février 2020, en termes de mobilisation des recettes.

Le bilan de la mission du FMI en RD Congo, indique-t-on, pointe un léger mieux en fin 2019 mais insiste surtout sur la dégradation de la situation pour les mois de janvier et février 2020. Trop de dépenses et pas assez de rentrées.

Et pour ce qui est des rentrées, l’explosion de la pandémie du coronavirus partie de Chine est, économiquement, une catastrophe majeure pour la RD Congo. En effet, le cours des matières premières chute chaque jour et la consommation de ces matières premières ne cesse de décroître. Avec, en corollaire, une baisse encore plus significative des rentrées en RD Congo.

