Vers l'installation en Tunisie d'un camp pour accueillir les réfugiés en provenance de la Libye

26 Février 2020

Tunis, Tunisie, 26 février (Infosplusgabon) - Une délégation comprenant des représentants du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, de l'Organisation internationale pour les migrations et de l'Institut arabe des droits de l'homme a effectué, mardi, une visite au passage frontalier Ras Jadir, entre la Tunisie et la Libye.

Les participants à la visite ont décidé de mettre sur pied un plan préventif contre la vague des réfugiés en provenance de la Libye à destination de la Tunisie, conformément à la décision prise par les autorités tunisiennes.

Selon le plan, un centre de santé sera créé au niveau du passage frontalier par lequel, tous les réfugiés transiteront avant leur transfert au camp, qui sera installé dans la région de Tataouine, au coeur du Sahara, dans le sud de la Tunisie.

Les autorités tunisiennes avaient annoncé, le 18 février dernier, la relance du plan d'urgence sécuritaire et humanitaire, en prévision de la vague attendue de réfugiés en provenance de la Libye, rappelle-t-on.

Plusieurs activistes de la société civile tunisienne avaient exprimé leur crainte par rapport à possibilité de la transformation du camp en une plateforme permanente pour l'accueil des migrants, suscitant des interrogations sur les raisons du choix du site.

L'Union européenne avait proposé en 2018 aux pays africains d'abriter un centre d'accueil des réfugiés qui tentent de se rendre en Europe, une proposition rejetée, à l'époque, par l'ancien président tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux avait dénoncé la violation flagrante des droits des demandeurs d'asile et les réfugiés présents en Tunisie, estimant à plus 130 le nombre de demandeurs d'asile qui vivent dans les rues, dans le pays et qui sont confrontés à de multiples difficultés liées, notamment, à la nourriture et à la couverture sanitaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/TGL/2020

© Copyright Infosplusgabon