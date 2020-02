La Banque allemande de développement met 27,5 millions d'euros à la disposition de la Tunisie

26 Février 2020

Tunis, Tunisie, 26 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement tunisien et la Banque allemande de développement ont signé mardi un accord de financement visant à mettre en œuvre les composantes de la deuxième phase de modernisation du Canal Medjerda Cap Bon (CMCB II), inscrit dans le cadre du programme de gestion Intégrée des ressources en eau (GIRE) pour le développement des régions rurales de la Tunisie.

La Banque a indiqué, dans un communiqué, qu'elle allait mettre à la disposition de la Tunisie, aux termes de cet accord, 27,5 millions d'euros, (environ 85,4 millions de dinars tunisiens) pour la réalisation du projet.

Celui-ci vise la modernisation et l’exploitation optimale de toutes les infrastructures et les équipements du Canal Medjerda Cap Bon, considéré comme un axe de développement économique et social, et répondre durablement aux besoins croissants d’eau potable et de l’irrigation.

L’eau du Canal Medjerda Cap Bon est utilisée pour l’irrigation de 19.000 ha des champs agricoles et assure l’alimentation en eau potable du Grand Tunis, de la zone du Sahel et de Sfax.

FIN/INFOSPLUSGABON/TGL/2020

© Copyright Infosplusgabon