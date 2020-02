Canada : Qu'est venu faire l’électricien de Longueuil Bernard Lapointe au Gabon ?

25 Février 2020

Gabon-Canada/Divers-Tourisme

LIBREVILLE, 25 février (Infosplusgabon) - Opportuniste, profiteur et de mauvaise moralité, le sieur Bernard Lapointe, électricien de son état et qui résiderait à Longueuil , au Canada, et du moins celui qui a réservé un appartement meublé de trois chambres à Libreville sur le site airbnb, avait pris possession des lieux le 10 décembre avant d’en partir le 15 janvier après avoir laissé les lieux dans un état lamentable, banquette du salon cassée car utilisée comme un lit, des accessoires de toilettes cassés, sans oublier une télévision mise hors d’usage.

L’appartement initialement prévu pour héberger deux adultes, un enfant et un bébé, avait été pris d’assaut par la famille de son épouse gabonaise, transformant l’espace vital en un petit village africain ! En clair, il y a eu, à une certaine période, un surplus de personnes ayant résidé dans cet appartement, avec notamment un usage excessif de la machine à laver, sans compter l’énorme facture d’électricité laissée par le citoyen soit disant Canadien, Bernard Lapointe, pour emploi excessif de la climatisation.

Hébergeurs à travers le monde, évitez de recevoir « ce » Bernard Lapointe chez vous !!!

De mémoire de voyageur, le Bernard Lapointe dont il est question, est exactement le type de citoyen qui ferait mieux de rester dans son fief de Longueuil, au Canada, et qui n’est pas bienvenu en Afrique, accroché qu’il est à des comportements d’un autre âge et dont l’éducation, du moins déplorable, révèle le manque de savoir-vivre en société.

Briser les élan et les initiatives des personnes qui osent entreprendre, dans une ère de mondialisation, est le pire des vices que les communautés airbnb, Abriltel ou des structures meublées, puissent subir et il faille dès à présent bannir " ce" Bernard Lapointe de offres logements ou escapades. En tout cas, au Gabon, et plus généralement en Afrique, nous n’en voulons plus !.

Les remarques négatives sont légion chez cet individu qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Et il peut toujours en rêver !

La question qui reste posée est de savoir pourquoi Bernard Lapointe de Longueuil n’a-t-il pas résidé chez sa belle-famille gabonaise ?. Le Gabon, pays d’Afrique centrale, est-il en manque d’hospitalité ?

Des Bernard Lapointe, il y en a plusieurs au Canada ou ailleurs…

Tout au long de son séjour au Gabon, Le Bernard Lapointe résidant Rue Brebeuf, à Longueuil, n’a pas cesser de collectionner des remarques négatives. Individu râleur, irrespectueux et opportuniste, il n’a pas pris ses responsabilités lorsqu’il lui a été signifié de libérer l’appartement pour aller trouver mieux ailleurs. Alors, les remarques, qu’il les garde pour lui.

Grosse déception au cours du séjour de Bernard Lapointe au Gabon. Pas du tout conciliant, exigeant, il aurait mieux fait de séjourner dans un hôtel « où tout est parfait » au lieu de transformer un appartement neuf de trois chambres en village africain avec une dizaine de personnes dépourvues de la culture de vie en appartement.

Et pour couronner son cycle de bêtises, Bernard Lapointe et sa « petite famille » ont été incapables de vider leurs poubelles. La climatisation qui restait en marche même au cours de sorties longue durée, sont les signes de mal être d’un individu déséquilibré, en manque de repères.

Selon le règlement, l’appartement devait être libéré le jeudi 15 janvier à 12 heures. Mais la remise des clés a été effectuée vers 20 heures locales, soit 8 heures plus tard, sans que l’occupant ait daigné aviser le propriétaire, par principe. Preuve d’un manque flagrant de délicatesse et de respect à l’égard du logeur. Le citoyen canadien ne s’est même pas acquitté des nuitées des personnes supplémentaires qu’il a logées comme exigé dans le règlement de location qu’il a accepté. Alors qu’il savait qu’il recevrait du monde.

Si la connexion Internet était difficile et intermittente, mais accessible par câble, le signal wifi n’a pas fonctionné correctement. La mise à disposition d’un appareil pouvant dispenser le signal wifi stable avait été trouvée. cette solution de remplacement pour accéder sans limitation et 24/24 au wifi a été proposée à Bernard Lapointe. Evidemment, il en a abusé à outrance, signe que cette alternative onéreuse pour le propriétaire n’a pas semblé calmer ses ardeurs.

Pour agrémenter son séjour et à sa demande, il a été mis à disposition un lit pour bébé avec tous les accessoires ( matelas, draps, moustiquaire, etc.). Une prestation qui ne figurait pas dans l'offre de logement lors de sa réservation. Cette variante a été gratuite pour l’hébergé.

Notons que l’appartement a été définitivement retiré de l’offre de location meublée, le 25 janvier 2020.





FIN/INFOSPLUSGABON/KLJ/2020

© Copyright Infosplusgabon