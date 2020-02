Le ministre de l'Intérieur promet de lutter contre le chaos des milices et de les démanteler partout en Libye

23 Février 2020

Tripoli, Libye, 23 février (Infosplusgabon) - Le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, a promis dimanche de s'opposer aux milices qui veulent semer le désordre dans le pays, assurant vouloir les démanteler partout où elles se trouvent en Libye afin de permettre la construction d'un pays stable.

Dans une conférence de presse M. Pachagha, a affirmé que les milices "veulent le chaos", notant que lorsqu'il a été nommé au ministère de l'Intérieur: "j'ai trouvé une grande corruption financière. Nous avons asséché les sources de cette corruption (...) et nous continuerons parce que nous voulons seulement construire la Libye".

Il s'est interrogé sur la raison de l'inflation des "dettes du ministère de l'Intérieur, qui s'élevaient à 1,2 milliard de dinars" (environ 863 millions de dollars), soulignant qu'il a demandé "au gouvernement d'union nationale de trier cette dette et de connaître ses sources".

Evoquant la situation des services de renseignement de la Libye, il a ajouté qu'il n'est plus fiable en raison de son contrôle par une milice, dont il n'a pas donné le nom, qui essaie de faire pression sur plusieurs institution, et a souligné que "quelconque force qui agresse les ministres et kidnappe les citoyens est comme une milice".

Il s'est demandé "comment un petit bonhomme de 24 ans réclame au ministère de l'Intérieur 48 millions de dinars (environ 34,5 millions de dollars) ce que nous ne permettons pas même si nous devons mourir pour cela".

Le ministre de l'Intérieur, Fathi Pacha, a déclaré que "l'appareil de renseignement comporte des officiers compétents", réitérant, toutefois que "l'appareil a été infiltré par une milice".

Il a ajouté, lors de la conférence de presse, que "cette milice a commencé à conspirer contre la police et le bureau du procureur général", soulignant: "Nous ne serons pas indulgents avec les milices qui exploitent les services de sécurité, et il y a une corruption que nous confronterons par la loi".

M. Bachagha, a adressé des conseils au bataillon al-Nawasi relevant de la Force de protection de Tripoli, une alliance de groupes armés installés dans la capitale libyenne.

"Je conseille aux jeunes de la milice al-Nawasi de ne pas arrêter qui que ce soit car ce n'est pas leur spécialité, cela relève de juridiction du ministère de l'Intérieur", a déclaré M. Bachagha, ajoutant: "La porte est ouverte à tous ceux qui veulent rejoindre l'Intérieur et quiconque refuse sera tenu responsable devant la loi".

La Force de protection de Tripoli comprend la Force spéciale de Dissuasion, le bataillon des Révolutionnaires de Tripoli, la Huitième Force (al-Nawasi), la Force de Dissuasion et d'intervention conjointe Abu Slim et le bataillon Bab Tajoura, qui représentent les principaux groupes armés à Tripoli.

Le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, a réaffirmé que le ministère "veut démanteler la criminalité, le crime organisé et les milices qui attaquent les forces de police".

Il a ajouté que "lorsque nous parlons de milices, nous parlons de toute la Libye", précisant qu'"il n'y a pas de différence entre les milices dans toute la Libye, à l'Est ou l'Ouest, et nous sommes contre elles toutes".

FIN/INFOSPLUSGABON/XCF/2020

© Copyright Infosplusgabon