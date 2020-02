Enterrement d'un célèbre musicien de gospel rwandais qui, selon la police, s'est suicidé

23 Février 2020

Kigali, Rwanda, 23 février (Infosplusgabon) - Le célèbre musicien de gospel rwandais, Kizito Mihigo, qui, selon la police, s'est suicidé pendant sa détention, a été enterré samedi à Rusororo, le principal cimetière de Kigali, en présence d'une grande foule de personnes en deuil composée de fans, de musiciens locaux et étrangers.

Mihigo, 38 ans, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de police à l'aube lundi, quelques jours après son arrestation alors qu'il tentaient de fuir le pays, avait utilisé un drap de lit pour se pendre, selon les rapports préliminaires du Bureau d'enquête du Rwanda (RIB).

Mihigo a été placé en cellule dans un commissariat de police à Remera, une banlieue de la ville de Kigali, suite à son arrestation la semaine dernière.

Amnesty International s'est déclarée choquée par ce décès et a demandé aux autorités rwandaises "d'ouvrir immédiatement une enquête indépendante, impartiale et approfondie afin de déterminer la cause du décès - notamment s'il s'agit d'un décès naturel ou accidentel, ou d'un cas de suicide ou d'homicide".

"Il ne faut rien étouffer. L'enquête doit établir tous les faits, y compris l'implication éventuelle d'autres personnes et déterminer si les pratiques et les conditions carcérales ont causé ou contribué à la mort de Kizito Mihigo", a déclaré Deprose Muchena, directrice du programme Afrique de l'Est et Afrique australe d'Amnesty International.

Mihigo avait participé en 2001 à la composition de l'hymne national rwandais et avait ensuite obtenu une bourse présidentielle pour étudier au Conservatoire de Paris.

Mihigo était une personnalité bouillante, bien connectée, jusqu'à son arrestation en avril 2014, quelques jours avant la 20ème commémoration du génocide de 1994 contre le groupe ethnique tutsi. Son arrestation a laissé un grand nombre de ses fans au Rwanda et à l'étranger sous le choc.

Il a été condamné en février 2015 à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable de crimes, notamment d'avoir conspiré pour assassiner le Président Paul Kagame et d'autres hauts dirigeants du pays.

Il fut libéré de prison suite à une grâce présidentielle en septembre 2018.

Le chanteur, selon les procureurs, avait formé des alliances avec le Congrès national du Rwanda (RNC), un groupe de dissidents rwandais en exil.

