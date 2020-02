António Guterres salue le gouvernement d'union du Soudan du Sud

23 Février 2020

New York, États-unis, 23 février (Infosplusgabon) - Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a salué, samedi, la mise en place du gouvernement d'union nationale de transition (TGoNU) au Soudan du Sud.

Dans un communiqué publié par son porte-parole, le patron des Nations unies a félicité les parties pour "l'accomplissement significatif dans la mise en œuvre de l'Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud".

"Le secrétaire général salue les efforts régionaux et internationaux qui ont contribué à ce résultat", poursuit le communiqué.

M. Guterres a également appelé les membres du TGoNU à "adhérer pleinement à la lettre et à l'esprit de l'Accord", afin que la population du Soudan du Sud puisse enfin bénéficier des avantages d'une paix et d'une stabilité durables qu'elle mérite.

"Les Nations unies sont prêtes, en étroite coordination avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Union africaine, à aider les parties à mettre en œuvre l'accord", indique le communiqué.

La cérémonie de samedi à Juba a eu lieu juste avant l'expiration du délai de l'accord de paix.

Le représentant spécial des Nations unies, David Shearer, a qualifié de "sensationnelle" la signature de l'accord par le vice-président Riek Machar et l'a salué comme "un nouveau chapitre de l'histoire du Soudan du Sud".

Notant que "souvent, le courage en paix est plus grand que le courage en guerre", M. Shearer, qui dirige également la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS), a reconnu le courage du Président Salva Kiir "pour avoir pris les décisions qu'il devait prendre" et de M. Machar "pour être revenu après le conflit" et s'être joint au gouvernement d'union nationale pour le rendre possible.

"Je crois qu'après cette signature et la formation d'un gouvernement de transition, nous verrons des flots de personnes retourner chez elles, reprendre leur vie" et continuer à espérer en ce que l'avenir leur réserve, a-t-il déclaré.

Le Soudan du Sud, la plus jeune nation du monde, a sombré dans l'instabilité et les conflits pendant presque toutes ses huit années d'existence.

Le Président Kiir et son ancien vice-président et rival politique de longue date, M. Machar, avaient signé, en 2018, un accord de paix dans l'espoir qu'il mettrait fin à la crise et améliorerait la vie et la sécurité de millions de Soudanais du Sud.

Le Président Kiir a assisté, samedi, à la prestation de serment de M. Machar en tant que premier Vice-président, scellant ainsi l'accord de paix au palais présidentiel dans la capitale de Juba.

"Nous espérons fermement que le nouveau gouvernement d'union mettra fin au conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres", a espéré M. Shearer, représentant de l'ONU.

