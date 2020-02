43 personnes mortes en Zambie suite à une vague de justice populaire

23 Février 2020

Lusaka, Zambie, 23 février (Infosplusgabon) - Au total, 43 personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées au cours des deux derniers mois en Zambie, suite à une vague d'incidents de justice populaire provoqués par la pulvérisation de gaz toxiques sur les maisons.

L'inspecteur général de la police, Kakoma Kanganja, qui a informé la nation sur la situation sécuritaire actuelle, a déclaré que les statistiques ont montré en outre que 511 rapports liés à la pulvérisation chimique de substances toxiques dans les foyers ont été reçus jusqu'à présent avec 1.687 victimes.

Il a déclaré que les personnes tuées dans le cadre de la justice populaire instantanée étaient simplement suspectes, en particulier dans les cas où une personne impliquée peut ne pas être connue dans une communauté particulière et dans certains cas, les malades mentaux ont été victimes de la justice populaire instantanée.

À Lusaka, la plupart des cas de justice populaire ont été provoqués par des groupes de sécurité communautaire illégaux opérant dans les rues et armés d'un arsenal d'armes offensives.

L'initiative des populations de se doter de sifflets avait pour but d'alerter les autres membres de la communauté en cas d'attaques par des criminels, ce qui était une bonne initiative qui avait bien fonctionné à Chingola.

"Cependant, à Lusaka, l'initiative a été malmenée et a conduit à l'attaque de personnes innocentes par le public", a déclaré Kanganja.

L'inspecteur général a également révélé que 11 infrastructures de police ont été détruites à travers l'ensemble du pays en raison des troubles publics et que certains véhicules à moteur ont été endommagés.

Kanganja a déclaré que 16 suspects ont été arrêtés en relation avec les rapports de pulvérisation de produits chimiques, dont certains ont commencé à comparaître devant les tribunaux.

"Certains de ces 16 suspects seraient à l'origine d'activités criminelles à Chingola, dans la ceinture de cuivre du nord de la Zambie ainsi que dans la province du nord-ouest", a-t-il déclaré.

"Cela montre qu'il y a une certaine interconnexion entre les criminels derrière cette vague de criminalité", a déclaré le chef de la police.

Selon la police, l'insécurité que sévit actuellement dans le pays provient des attaques criminelles à Chingola, dont trois familles ont été victimes.

Kanganja a en outre déclaré que le mode opératoire (modus operandi) de toutes ces attaques criminelles était similaire en ce sens que les assaillants visaient des maisons non terminées et ne volaient jamais rien après l'attaque et qu'ils s'étaient introduits dans les maisons par les fenêtres.

"La tendance de la criminalité est passée d'attaques contre des maisons dont les occupants étaient piratés à l'administration malveillante de substances chimiques toxiques dans l'intention de causer des dommages, ce que les populations appellent le gazage ou la pulvérisation de produits chimiques. Cela a commencé dans le district de Chingola", a-t-il expliqué.

Kanganja a révélé qu'une opération a été menée le 20 février, au cours de laquelle cinq maîtres de la justice populaire ont été appréhendés. On pense qu'ils ont influencé les membres des communautés à tuer et à brûler les suspects.

Il a déclaré qu'une équipe d'enquête, composée de diverses parties prenantes, qui a été constituée pour mener les enquêtes, a fait de grands progrès.

"Je tiens à informer les populations que la situation sécuritaire dans certaines régions du pays où il y avait des troubles publics, comme à Lusaka, dans la Ceinture de cuivre et dans les provinces du nord-ouest, s'est améliorée avec la diminution du nombre de rapports impliquant des membres du public qui se sont justice. Les rapports sur les pulvérisations de produits chimiques dans les foyers ont également diminué. Cependant, les officiers des forces de défense et de sécurité sont en alerte et continuent de surveiller la situation".

Il a cependant déclaré qu'il y a encore des problèmes de sécurité dans d'autres parties du pays comme le nord de Luapula, les provinces du sud et de l'ouest où des incidents de désordre public sont encore enregistrés.

Le chef de la police a exhorté les gens à ne pas paniquer "parce que la situation est sous contrôle, en soulignant que toutes les agences de sécurité travaillent de concert jour et nuit pour protéger nos communautés".

