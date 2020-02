Le Premier ministre malien en visite dans la région de Mopti (centre) en proie au terrorisme

23 Février 2020

Bamako, Mali, 23 février (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien Boubou Cissé séjourne, depuis samedi, dans la région de Mopti, au centre du Mali, pour une visite de deux jours dans cette zone en proie au terrorisme, a-t-on appris de source officielle.

Arrivé samedi dans la matinée à Mopti, capitale de la région du même nom, Boubou Cissé a rencontré les autorités administratives et traditionnelles autour des préoccupations de la région notamment l'insécurité marquée par des attaques terroristes quasi quotidiennes et les conflits communautaires ayant des centaines de morts parmi les populations civiles, les soldats maliens, de la MINUSMA et la force française Barkane.

Il s'est rendu à Sendegué dans le cercle de Mopti où se trouve un camp des forces armées maliennes en lutte contre le terrorisme. Il y a rencontré les communautés et les autorités pour échanger avec elles sur les réalités du terrain et les réponses immédiates du gouvernement aux difficultés des populations.

Ce dimanche, Boubou Cissé se rend à Agossagou, village du cercle de Bankass, dans la région de Mopti, où au moins 30 personnes ont été tuées dans la nuit du 13 au 14 février par des hommes non identifiés.

En mars 2019, rappelle-t-on, le même village avait été la cible d'une attaque ayant fait plus de 150 morts.

A Ogossagou, Boubou Cissé va présenter les condoléances de la nation à la population et lui assurer tout le soutien du gouvernement malien.

