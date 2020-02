Fayez al-Sarraj participe lundi à la 43ème session du HCDH à Genève

Tripoli, Libye, 23 février (Infosplusgabon)- Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, prononcera un discours lors des réunions de la 43ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (HCDH), qui se tiendra à Genève lundi, au cours desquelles il présentera les développements de la crise libyenne.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Conseil présidentiel libyen a précisé que " M. al-Sarraj présente également les aspects liés aux droits de l'homme en Libye et aux "violations flagrantes contre les civils" à la suite de la guerre de Tripoli.

L'offensive militaire lancée le 4 avril dernier par le maréchal Khalifa Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli et toute la région de l'ouest du pays ainsi que renverser le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale reconnu par la Communauté internationale, a eu des répercussions négatives sur les conditions de vie dans la ville et partout dans le pays.

Les civils en Libye sont particulièrement visés par cette guerre avec 284 morts et 363 blessés depuis le début de la guerre de Tripoli, selon les organisations des Nations unies auxquels il faut ajouter les 150.000 personnes déplacées des zones d'affrontements armés.

Les citoyens peinent à avoir accès aux services de bases comme le logement, l'eau, l'électricité et les denrées alimentaires de première nécessité ainsi que les médicaments, l'essence et l'école pour les enfants en plus de renchérissement du coût de la vie à cause de la détérioration de l'économie du pays.

L'envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré, vendredi, à la presse que le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, seront à Genève lundi pour suivre de près les négociations en cours pour résoudre la crise libyenne.

Des pourparlers du Comité militaire mixte libyen 5+5 destinés à parvenir à une accord de cessez-le feu permanent, ont repris jeudi à Genève sous les auspices des Nations unies, réalisant des progrès en particulier concernant l'éloignement des affrontements des zones d'habitation et l'échange de prisonniers entre les deux camps.

