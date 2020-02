Le Nigeria et l'Ethiopie signent des accords de coopération en matière de défense et d'exemption des visas

13 Février 2020

Abuja, Nigeria, 13 février (Infosplusgabon) - Le Nigeria et l'Ethiopie ont signé mardi un accord d'exemption des visas pour les détenteurs de passeports officiels et diplomatiques, et un Protocole d'accord (Mou) sur la coopération en matière de défense.

Le président Muhammadu Buhari et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ont assisté à la signature de l'accord par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, Geoffrey Onyeama et Gedu Andargachew, à Addis-Abeba.

Auparavant, lors d'un entretien avec le Premier ministre éthiopien, le président Buhari avait discuté des voies et moyens d'explorer de nouveaux domaines de collaboration afin de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale entre le Nigeria et l'Ethiopie.

Selon un communiqué rendu public ce mercredi par le porte-parole du président, Malam Garba Shehu, l'accord d'exemption des visas entend faciliter les voyages des officiels et contribuer à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Le Protocole d'accord sur la coopération en matière de défense est important pour les deux pays dans le cadre de la coordination des efforts de lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix et de la stabilité dans leurs sous-régions respectives, mais aussi sur le continent africain.

Le MoU entend également renforcer la coopération militaire bilatérale dans les domaines de l'instruction et la formation, l'assistance technique, les visites d'échange et le transfert de technologie en matière de défense.

Il implique aussi la coopération sur les questions relatives aux opérations de soutien à la paix dans le cadre des lois respectives de leurs pays.

Les deux parties ont convenu de conclure rapidement les négociations relatives à l'Accord de service aérien bilatéral révisé et le MoU sur la coopération culturelle.

La conclusion de ces deux accords servira de base pour le renforcement des services de transport aérien existants, les échanges dans les secteurs touristiques et culturels entre les deux pays.

Par ailleurs, le président Buhari a déclaré qu'une coopération solide entre le Nigeria et l'Ethiopie sera un pilier de l'intégration africaine.

Il a également dit qu'une telle coopération aura un effet concret sur la Zone de libre-échange continentale (ZLECA).

S'exprimant lors d'un dîner organisé en son honneur mardi dans la capitale éthiopienne, il a dit que les deux pays les plus peuplés du continent, le Nigeria et l'Ethiopie, partagent les mêmes défis, soulignant que il est devenu impératif pour les deux pays de renforcer et d'élargir leur coopération à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Le chef d'Etat nigérian a noté que sa visite d'Etat en Ethiopie est axée sur les voies et moyens de stimuler leurs relations et d'explorer de nouveaux domaines de coopération.

Le président Buhari a fait les louanges de son hôte pour les transformations apportées à son pays, le qualifiant de leader visionnaire.

Il a de nouveau félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour son Prix Nobel de la paix.

"Votre leadership visionnaire est à l'origine de l'incroyable transformation de votre pays en si peu de temps", a-t-il observé.

Le Premier ministre éthiopien a, pour sa part, qualifié la visite du président nigérian d'historique, en soulignant que cela représente un nouveau palier dans les relations historiques entre les deux pays.

"Nous avons eu des discussions fructueuses avec le président Buhari sur une palette de questions d'intérêt commun et sur l'expérience entre nos deux pays.

"Nous avons exploré les voies et moyens de renforcer les investissements, le commerce, le tourisme, la coopération en matière d'aviation et le développement énergétique", a-t-il dit.

Le Premier ministre a exprimé la volonté de l'Ethiopie d'échanger des leçons avec le Nigeria sur le recouvrement des biens et le rapatriement des fonds volés, au regard du succès du Nigeria dans le domaine et celui de la lutte contre la corruption.

Le Premier ministre éthiopien a également ajouté que son pays a beaucoup à apprendre du Nigeria en termes d'unité nationale, de coexistence pacifique et de diversité religieuse.

"L'Ethiopie fait face à de gros défis à cet égard et notre parti veut apprendre du Nigeria comment relever ce défi et unifier l'Ethiopie, l'Afrique de l'Est et le continent dans son ensemble", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a également plaidé pour le renforcement des rôles des pays du G4, à savoir le Nigeria, l'Ethiopie, l'Algérie et l'Afrique du Sud, pour guider le continent sur les plans politique, économique, et ainsi apporter la paix, la prospérité et la stabilité à leurs pays respectifs et au continent.

FIN/INFOSPLUSGABON/AUP/2020

