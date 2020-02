Zambie : La Première dame affirme que la Zambie pourrait vaincre le sida d'ici 2030

13 Février 2020

Lusaka, Zambie, 13 février (Infosplusgabon) - La Première dame de Zambie, Esther Lungu, a déclaré que le gouvernement zambien s'est engagé à mettre fin au sida d'ici 2030 et à contrôler l'épidémie de VIH/SIDA d'ici 2021.

La Première dame l'a révélé dans un discours lu en son nom par le Dr Sharon Kapambwe, directeur adjoint de la prévention du cancer au ministère de la santé, lors du sommet de l'Organisation des Premières dames africaines pour le développement (Organization of African First Ladies for Development, OAFLAD) à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Selon un communiqué de presse publié par l'ambassade de Zambie, à Addis-Abeba, en Éthiopie, Mme Lungu a déclaré que cela avait été démontré par un leadership politique fort et un engagement en faveur de la réponse nationale, comme en témoigne l'engagement et la participation de différents dirigeants politiques et communautaires, dont le président Edgar Lungu.

La Première dame a cité la création de la coalition nationale pour la prévention du VIH, co-présidée par les ministres de la Santé et des Finances, comme un effort visant à éliminer la maladie.

Mme Lungu a également déclaré que le gouvernement zambien, par l'intermédiaire du ministère de la Santé et de ses partenaires de coopération, avait fait des progrès remarquables dans la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant (Mother-to-child transmission, MTCT).

La Première dame a également déclaré que le gouvernement s'était engagé dans le processus d'élimination de la transmission mère-enfant - Elimination of Mother-to-Child Transmission, (EMTCT) - du VIH et de la syphilis dans son effort continu pour améliorer la santé des mères et des enfants.

Elle a déclaré que le plan opérationnel national de PTME du VIH et de la syphilis fournissait des orientations pour l'intensification rapide des interventions stratégiques en vue d'une PTME aussi bien du VIH et de la syphilis dans le pays.

Mme Lungu a réaffirmé l'engagement du gouvernement zambien envers les valeurs et principes fondamentaux des Nations unies et les objectifs de développement durable.

