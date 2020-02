Visite à partir du 24 février d'une délégation économique nigériane en Tunisie

13 Février 2020

Tunis, Tunisie, 13 février (Infosplusgabon) - Une délégation économique nigériane, dont la composition n'est pas précisée, effectuera, à partir du 24 février, une visite en Tunisie, qui la conduira dans plusieurs villes dont Tunis, Monastir (160 km au sud de la capitale), le 25 février et Sfax (sud-est) le 26 février, a annoncé annonce mercredi un communiqué du Centre tunisien pour la promotion des exportations.

La délégation nigériane s'informera des opportunités commerciales offertes dans cinq domaines : produits alimentaires, travaux publics, technologies des communications, matériaux de construction et santé.

Le programme de la visite prévoit aussi une présentation du marché nigérian aux industriels et exportateurs tunisiens et l'organisation de rencontres professionnelles entre acteurs tunisiens et les membres de la délégation nigériane afin de nouer des relations entre les deux parties.

