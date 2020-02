286 000 dollars US du PNUD pour financer 9 projets sur l’environnement au Togo

13 Février 2020

Lomé, Togo, 13 février (Infosplusgabon) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a octroyé à 9 organisations de la société civile togolaise, un montant de 286 000 dollars US, soit environ 168 millions de F CFA, pour la réalisation de projets liés à l’environnement, a-t-on appris de sources proches du Système des Nations Unies au Togo, ce mercredi à Lomé.

Le financement de ces 9 projets retenus au terme d’un « processif sélectif », indique le PNUD, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de micro-financements du Fonds pour l’Environnement mondial (PMF/FEM) et vont contribuer à «soutenir les initiatives communautaires de conservation, de restauration et d’utilisation durable des ressources naturelles, comme moyens de renforcement de la résilience des populations, face aux effets néfastes des changements climatiques. Ils seront mis en œuvre, dans toutes les régions du Togo, au cours des deux prochaines années».

Les subventions accordées, au titre de ce nouveau round de financement, sont comprises entre 10 et 28 millions de F CFA, par projet, précise le PNUD.

Depuis 2009, rappelle l’institution onusienne, le PMF/FEM « appuie et accompagne », jusqu’à hauteur de cinquante mille (50,000) dollars, par projet, des initiatives de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement, « identifiées par les communautés à la base et portées par les organisations de la société civile au Togo ».

Ils comportent des composantes socio-économiques destinées à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations bénéficiaires.

Au total, 104 projets ont bénéficié de ce financement pour un montant de deux millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent soixante-quinze (2. 952 875) dollars, soit un peu plus d’un milliard sept cents millions de F CFA.

