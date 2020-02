La CAF signe un accord de siège avec le gouvernement égyptien

13 Février 2020

Dakar, Sénégal, 13 février (Infosplusgabon) - La Confédération africaine de football (CAF) a signé un accord de siège, ce mercredi au Caire, avec le gouvernement égyptien.

Par cet acte consacré par le président de la CAF, le Malgache, Ahmad Ahmad et le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhy, en présence du Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouly, l’instance dirigeante du football africain va « bénéficier de plusieurs avantages, immunités et privilèges similaires à ceux accordés aux membres des organisations internationales et des missions diplomatiques », selon un communiqué publié à cette occasion.

Cet accord valable pour une durée de 10 ans automatiquement renouvelable, devrait permettre à la CAF de « poursuivre les efforts déployés et de faciliter sa mission de développement et de promotion du football africain ». Car le gouvernement égyptien reconnait désormais « la personnalité juridique internationale de la Confédération africaine de football en tant qu’Organisation non-gouvernementale internationale », toujours selon le communiqué publié par la CAF.

On rappelle qu’en juillet dernier, en marge de la CAN de football qui s’est disputée en Egypte, le président Ahmad s’était offusqué, lors de la 41ème assemblée générale de la CAF que cette dernière n’eût toujours pas de « statut juridique » au pays des Pharaons. Voici donc que sa doléance est satisfaite.

