Libye: Les Nations unies dénoncent la non-autorisation d'entrée et de sortie de ses vols sur le territoire libyen

13 Février 2020

Tripoli, Libye, 13 février (Infosplusgabon) - La mission des Nations unies en Libye a regretté, ce mercredi, le fait que ses vols réguliers qui transportent son personnel à destination et en provenance de la Libye, ne soient pas autorisés à atterrir dans ce pays de l'Afrique du Nord, déplorant par ailleurs la récurrence de cet acte au cours de ces dernières semaines.

"Les Nations unies sont très inquiétées par la non-autorisation d'entrée et de sortie de ses vols à destination et en provenance de la Libye, ce qui peut entraver ses actions humanitaires et de bons offices, au moment où tout son personnel s'active incessamment sur le terrain pour faire avancer le dialogue inter-libyen et fournir l'assistance, tant requise, aux civils les plus vulnérables et les plus affectés par le conflit", lit-on dans un communiqué publié sur le site de la Mission d'appui des Nations unies en Libye.

