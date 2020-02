Formation au Caire de trois groupes libyens pour se pencher sur les problèmes urgents de l'économie

12 Février 2020

Tripoli, Libye, 12 février (Infosplusgabon) - Au total, 28 experts économiques libyens ont décidé à l'issue de leurs réunions, les 9 et 10 février au Caire, en Egypte pour le deuxième cycle de pourparlers sur la voie économique et financière libyenne, sous les auspices de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) de se pencher sur les problèmes urgents à travers la formation de trois groupes de travail.

Dans un communiqué publié, mardi soir, l'UNSMIL a indiqué que "les participants ont convenu que la fragmentation institutionnelle prolongée de la Libye et les politiques divergentes avaient un impact négatif sur l'économie, en particulier le secteur bancaire", ajoutant qu' "étant donné l'aggravation de la crise économique dans le pays, y compris le dernier arrêt de la production de pétrole, les participants ont conclu que la Commission devait travailler sur des questions présentant un intérêt immédiat jusqu'à ce qu'un gouvernement national unifié soit établi".

"Pour cela, la Commission se concentrera d'abord sur l'amélioration de la gestion et de la distribution des recettes, en particulier sur la manière de renforcer la transparence et la décentralisation, ainsi que sur la lutte contre la crise bancaire urgente", a indiqué le communiqué qui souligne que "les experts ont également examiné les défis et les opportunités de reconstruction et de développement. Ils établiront trois groupes de travail pour s'attaquer à ces problèmes au cours des prochaines semaines".

Le cycle des négociations économiques représente l'une des trois pistes intra-libyennes que l'UNSMIL organise aux côtés du Comité militaire mixte de 5+5 et du processus politique, approuvé par la Conférence internationale sur la Libye qui s'est tenue à Berlin, le 19 janvier 2020.

Des représentants de tous les horizons politiques et géographiques libyens ont participé à la réunion, en plus des représentants des principales institutions financières et économiques libyennes, ainsi que des spécialistes du secteur et des experts universitaires, a précisé l'UNSMIL qui souligne que les participants se sont mis d'accord sur le mandat de la Commission économique d'experts libyens et ses mécanismes de travail.

La réunion des experts économiques libyens au Caire faisait partie de la dernière étape du plan en trois étapes du Représentant spécial du Secrétaire général, Ghassan Salamé pour parvenir à un règlement global et durable qui s'attaque aux facteurs sous-jacents de la crise libyenne, a rappelé le communiqué qui a ajouté que les experts ont convenu d'une prochaine réunion début mars.

Le document a indiqué que des représentants de la communauté internationale ont été invités à un exposé des participants sur les résultats de la réunion.

On rappelle que le premier round des pourparlers économiques ont débuté le 6 janvier en Tunisie.

