Les USA soutiennent la RD Congo pour la restauration de la paix

12 Février 2020

Kinshasa, RD Congo, 12 février (Infosplusgabon) - Les États-Unis soutiennent le gouvernement congolais en ce qui concerne la restauration de la paix, la lutte contre la corruption, ainsi que l’amélioration du climat des affaires, à l’issue d’un échange, mardi à Kinshasa, entre le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l’envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Peter Pham.

M. Peter Pham a salué les efforts des autorités congolaises dans la pacification de l'Est du pays et l'installation de la paix sociale dans sa partie Ouest, avant d’inscrire sa visite à Kinshasa, dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité que les États Unis ont lancé l'an dernier avec le gouvernement congolais.

Les USA qui tiennent à respecter ce partenariat combien important pour les deux parties, a-t-il dit, doivent écouter et discuter sur les priorités de tout le monde en particulier celles du gouvernement à travers le Premier ministre surtout dans le cadre de la lutte contre la corruption qui constitue un élément capital dans le climat des affaires afin d'attirer les investisseurs pour ensemble construire ce grand pays.

Selon Peter Pham, les USA sont à la disposition du gouvernement congolais pour apporter leur assistance à la formation du personnel pour la lutte contre la corruption, élément clé de la croissance économique.

La restauration de la paix et la lutte contre la corruption, rappelle-t-on, sont parmi les problèmes clés de la RDC.

FIN/INFOSPLUSGABON/AQS/2020

© Copyright Infosplusgabon