L'OMS renforce la préparation face à l'apparition de nouveaux coronavirus en Afrique

06 Février 2020

Kigali, Rwanda, 6 février (Infosplusgabon) - Bien qu'aucun cas confirmé de nouveau coronavirus n'ait été signalé en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi qu'elle renforçait son soutien aux pays dans la détection et la gestion des cas suspects afin d'assurer une réponse solide.

Selon les rapports de l'agence onusienne, le continent a des liens étroits avec la Chine, qui se trouve à l'épicentre de l'épidémie, et l'OMS évalue le 2019-nCoV comme un risque élevé pour la région Afrique.

L'OMS a reçu depuis le 22 janvier des dizaines d'alertes concernant de possibles nouvelles infections à coronavirus en provenance de 20 pays.

Une fois que les pays enquêtent sur ces alertes pour déterminer s'ils répondent à la définition d'un cas suspect de 2019-nCoV, des échantillons sont prélevés et envoyés aux laboratoires.

Comme il s'agit d'un nouveau virus, jusqu'au début de cette semaine, seuls deux laboratoires - l'un au Sénégal et l'autre en Afrique du Sud - disposaient des réactifs nécessaires pour tester les échantillons. Ils ont travaillé comme laboratoires de référence pour les pays de la région. Quatre autres pays (le Ghana, Madagascar, le Nigeria et la Sierra Leone) ont maintenant déclaré qu'ils pouvaient également effectuer des tests.

L'OMS envoie des kits à 29 laboratoires de la région, ce qui leur permettra de disposer d'une capacité de diagnostic des nouveaux coronavirus et de pouvoir également tester des échantillons provenant des pays voisins, ajoute le communiqué.

Commentant les récents efforts déployés pour lutter contre l'épidémie, le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré : "Un nouveau virus est toujours un défi et la plupart des laboratoires en Afrique ne disposent pas des équipements nécessaires dont ils ont besoin pour effectuer des tests sur un nouvel agent pathogène".

"Il est crucial que les pays de la région puissent détecter et traiter les cas graves à un stade précoce, afin d'éviter une épidémie généralisée, qui pourrait submerger des systèmes de santé fragiles", a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, l'agence des Nations unies a identifié 13 pays prioritaires dans la région, qui, en raison de leurs liens directs ou du volume élevé de leurs voyages en Chine, doivent être particulièrement vigilants à l'égard du nouveau coronavirus.

Dans le cadre des interventions actuelles, l'agence des Nations unies joue un rôle actif en aidant les pays à coordonner les efforts de préparation. Du personnel de secours est arrivé dans sept des 13 pays et, d'ici la fin de la semaine, des équipes devraient être en place dans tous ces pays.

Elle envoie en outre des équipements de protection pour les travailleurs de la santé, ainsi que des thermomètres et d'autres matériels essentiels pour le dépistage et le traitement des cas suspects dans les aéroports et autres points d'entrée.

Bien que les pays prioritaires soient les premiers domaines d'intervention de l'OMS, l'organisation aidera tous les pays de la région à se préparer au nouveau coronavirus.

L'OMS recommande que, pour se protéger contre le nouveau virus, les gens pratiquent une bonne hygiène des mains et des voies respiratoires et des pratiques de préparation des aliments sans danger.

Il s'agit notamment de se laver les mains à l'eau et au savon ou de se frotter les mains à l'alcool, de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou un manchon lorsqu'on tousse ou éternue, d'éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes grippaux et de cuisiner les aliments, en particulier la viande.

Selon les rapports reçus par l'OMS le 4 février 2020, il y a eu 20.471 cas confirmés en Chine, avec 425 décès.

En dehors de la Chine, il y a eu 159 cas confirmés dans 23 pays, dont un décès.

