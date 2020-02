Un éléphant géant à défenses meurt dans le parc Amboseli au Kenya

06 Février 2020

Nairobi, Kenya, 6 février (Infosplusgabon) - La mort de l'éléphant le plus célèbre du monde, affectueusement connu sous le nom de Tim, les "grandes défenses", a choqué la communauté de la conservation de la faune sauvage.

La mort de l'éléphant a été annoncée mercredi par le directeur général des services de protection de la faune, (Kenya Wildlife Service, KWS), John Waweru.

Les conservateurs de l'orphelinat pour éléphants de Nairobi, la Fondation Sheldric, ont déclaré que la communauté de la conservation au Kenya avait perdu un géant.

"Nos cœurs sont lourds en souvenir d'un magnifique éléphant que nous avons appris à connaître et à aimer. Un éléphant mâle de 50 ans, qui a fait de l'écosystème d'Amboseli sa maison et son lieu de prédilection, le sanctuaire de Kimana", a déclaré la Fondation Sheldric.

Tim est devenu un nom très connu et admiré par de nombreux Kenyans et touristes. L'éléphant mâle est mort mardi soir et il y avait des preuves que ses amis sauvages essayaient de le ressusciter. Son corps sans vie a été retrouvé mercredi non loin de la porte Kimana à Amboseli, dans le sud du Kenya.

L'emblématique Tim, avec ses grandes défenses, était un éléphant célèbre. Selon les écologistes, son comportement a aidé les amoureux des animaux à mieux comprendre le comportement des grands mammifères, ayant survécu plus d'un demi-siècle dans la nature, le haut lieu braconnage de la faune. Il vivait dans la région de Mada, dans le parc national d'Amboseli.

La direction du parc s'est rendue sur les lieux et a sécurisé le corps, a déclaré le KWS. Le corps est en route vers les Musées nationaux du Kenya à Nairobi pour qu'un taxidermiste prépare le corps à des fins de préservation, d'éducation et d'exposition.

Big Tim est l'un des derniers grands éléphants à défenses d'Afrique qui errent dans une vaste région sauvage et isolée du sud du Kenya. Tim, le grand patriarche du parc national d'Amboseli, avait été frappé quelques années auparavant, à la tête avec un gros rocher et transpercé à l'oreille avec une lance dont la pointe était enfoncée dans son épaule.

Le KWS, en collaboration avec des partenaires, l'avait mis sous sédatif et l'avait soigné avant qu’il ne retrouve en assez peu de temps le chemin du marais d'Amboseli.

Les familles d'éléphants sont matriarcales et les mâles sont isolés du groupe lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle. Mais Tim a toujours été le bienvenu pour voyager en compagnie des femelles et de leur famille.

Le Dr Poghon de la Fondation Sheldric a été appelé sur les lieux pour déterminer la cause du décès, mais comme aucune blessure externe n'était visible, à l'exception de marques évidentes d’hyènes, on suppose qu'il est mort de causes naturelles, a déclaré la Fondation Sheldric.

L'éléphant était un rappel quotidien que les humains partagent la terre avec des géants qui sont plus impressionnants et bien plus bénéfiques pour la santé de la planète. Tim a eu sa part de rencontres avec les humains au fil des ans.

Le Dr Poghon de l'unité vétérinaire de SWT/KWS est venu trois fois, à son secours pour soigner ses blessures, de flèches et de lances, infligées par des humains et l'a aidé deux ans auparavant dans un effort combiné de mammouth pour l'extraire d'un marécage où il s'était complètement embourbé jusqu'à la poitrine en 2018.

La Fondation Sheldric a déclaré que Tim était plus qu'un éléphant, il était un phare pour son espèce.

