Le président Kagame veut que le continent africain pour concevoir et fabriquer ses propres drones

06 Février 2020

Kigali, Rwanda, 6 février (Infosplusgabon) - Le président rwandais Paul Kagame a déclaré mercredi qu'il y avait beaucoup à faire avec la technologie des drones, soulignant que l'Afrique pouvait aussi concevoir et fabriquer ses propres drones.

S'exprimant lors d'un forum africain sur les drones qui s'est ouvert ici, le président rwandais a noté que cet engagement à disposer d’un fabricant de drones en Afrique permettrait d'adapter la technologie à "nos besoins spécifiques", et d'aider à créer de nouvelles industries pour générer des emplois et de la prospérité.

Le Forum africain du drone 2020 comprend un symposium, une exposition et des compétitions de vol qui se dérouleront à Kigali du 5 au 7 février 2020.

Selon les estimations de la Banque mondiale, l'Afrique doit dépenser 38 milliards de dollars de plus chaque année pour les infrastructures de transport, plus 37 milliards de dollars supplémentaires pour l'exploitation et la maintenance - juste pour maintenir son niveau actuel de développement.

Les drones offrent un point de départ pour un modèle radicalement nouveau de transport à faible coût, rapide et futuriste, a-t-il déclaré.

Le déficit d'infrastructures du continent est plus qu'un problème de mobilité, alors qu'aujourd'hui, les accidents de la route sont la troisième cause de mortalité en Afrique.

Actuellement, une entreprise rwandaise, Charis UAS, utilise la technologie des drones pour le suivi et la cartographie des cultures afin de soutenir la productivité de ses agriculteurs.

Une autre application déjà utilisée est l'inspection des lignes de transmission d'électricité depuis les airs pour aider à rendre le réseau électrique plus fiable.

Commentant ces innovations, M. Kagame a fait remarquer que le forum africain sur les drones visait à transformer les défis en opportunités.

"Cet état d'esprit devrait nous inspirer et nous guider plus largement dans tout ce que nous essayons de réaliser pour notre continent et pour le monde entier", a-t-il déclaré.

FIN/INFOSPLUSGABON/OUP/2020

© Copyright Infosplusgabon