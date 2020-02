Début à Genève des rencontres du Comité militaire mixte libyen 5+5

04 Février 2020

Tripoli, Libye, 4 février (Infosplusgabon) - Le Comité militaire mixte libyen 5 + 5 à raison de cinq officiers de l'armée régulière de chaque camp, chargé de discuter des moyens de faire respecter le cessez-le-feu, entame ce lundi sa réunion à Genève sous la tutelle de l'ONU, a annoncé la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL).

"Cinq officiers supérieurs nommés par le gouvernement d'accord national (GNA) et cinq officiers supérieurs nommés par l'Armée nationale libyenne (LNA) participent aux pourparlers animés par Ghassan Salamé, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye", a précisé un communiqué de l'UNSMIL.

Le Commandant de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a confirmé samedi soir à Benghazi (Est) à l'Envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, la participation des représentants de ses forces aux pourparlers du Comité militaire mixte libyen (5 + 5) et aux réunions qui se tiendront à Genève.

Le Comité militaire et de sécurité 5+5, à raison de cinq officiers de l'Armée régulière de chaque camp a été formé à l'issue de la Conférence internationale de Berlin pour œuvrer au respect de la trêve, à travers des mécanismes de nature à en faire un cessez-le-feu permanent, ainsi que le départ des combattants étrangers et l'unification des organes de l'armée et de la police.

Une trêve fragile a été proclamée, le 12 janvier dernier, à l'appel des présidents russe, Vladimir Poutine et turc, Recep Tayyip Erdogan, mais peine à être pérennisée malgré des tentatives à Moscou et à Berlin en raison du refus de la signature d'un accord de cessez-le-feu par le maréchal Khalifa Haftar, tandis que le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj a paraphé le document.

Au niveau local, la trêve est régulièrement violée avec des escarmouches et des tirs de missiles atterrissant sur des quartiers résidentiels, donnant lieu à des accusations mutuelles entre les deux camps.

La Mission d'Appui des Nations Unies en Libye a déploré le non-respect par les pays impliqués dans la crise libyenne de l'embargo, dénonçant l'envoi de combattants et d'armes, ce qui est de nature à attiser la tension.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a annoncé dimanche, une nouvelle réunion à la mi-mars des ministres des Affaires étrangères des pays qui négocient un accord de paix en Libye en vue de faire le suivi de la Conférence de Berlin.

Un processus politique, dit de Genève, initié par la Conférence de Berlin, doit démarrer incessamment sous la conduite des Nations Unies avec la piste politique regroupant des représentants du Parlement et du Haut Conseil d'Etat, ainsi que des personnalités libyennes issues de divers milieux.

