Maurice lance une feuille de route nationale pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile

Ebène, Maurice, 4 février (Infosplusgabon) - L'île Maurice a lancé, lundi, le Cadre national de la feuille de route (National Roadmap Framework, NRF), destiné à assurer une bonne santé aux mères, aux enfants et aux familles, a-t-on appris de source recoupée.

Le NRF comprend plusieurs stratégies visant à guider les prestataires de services et les parties prenantes à interagir de manière coordonnée et intégrée pour promouvoir la santé et le bien-être des femmes, des nouveau-nés et des enfants.

En présentant le NRF, le directeur des services de santé, le Dr S. Ori a déclaré que "la santé maternelle et infantile est une priorité pour le gouvernement, car elle joue un rôle important dans le développement socio-économique de Maurice".

Selon lui, Maurice a déjà atteint certains de ses objectifs en matière de santé fixés pour 2030.

"Par exemple, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 16,5 pour 1.000 naissances vivantes, alors que l'objectif mondial est de 25. Le taux de mortalité néonatale pour 1.000 naissances vivantes est de 8,9 par rapport à l'objectif mondial de 12, et le taux de mortalité maternelle est de 39 pour 100.000 naissances vivantes par rapport à l'objectif mondial de 70", a-t-il déclaré.

Cependant, selon lui, "davantage d'efforts doivent être déployés pour offrir de meilleurs soins de santé aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants". Ainsi, le NRF ouvrira la voie à l'avenir et permettra aux parties prenantes d'assumer leurs responsabilités pour améliorer davantage la vie des citoyens.

Selon lui, "le NRF servira en outre de guide pour la mise en œuvre de mesures liées à la réduction de la morbidité maternelle, néonatale et néonatale".

Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Laurent Musango, a déclaré que l’élaboration du NRF était une réussite pour Maurice.

"Le NRF promeut une approche centrée sur les femmes et fondée sur des preuves, et contribuera considérablement à améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Il devrait également contribuer à réduire la morbidité et la mortalité des enfants de cinq ans à un chiffre au cours des cinq prochaines années", a-t-il déclaré.

Le Dr Musango a estimé que "le NRF a montré les lacunes et les défis à relever, à savoir un faible taux de fertilité, la prévalence de maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension chez les femmes enceintes, la forte prévalence de l'obésité, de la consommation d'alcool et de tabac, et le manque d'allaitement".

