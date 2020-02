Le Rwanda s'apprête à inaugurer un deuxième centre de traitement du cancer à Kigali

04 Février 2020

Kigali, Rwanda, 4 février (Infosplusgabon) - Le deuxième centre de traitement du cancer d'un hôpital militaire situé à Kanombe, une des banlieues de la ville de Kigali, sera inauguré mardi, a confirmé, lundi, une source officielle.

Le centre a déjà été achevé et doté d'un équipement approprié et d'un personnel médical qualifié.

Il s'agit du deuxième centre de santé établi au Rwanda après celui qui a été mis en service en 2011 à Butaro, un village rural isolé du nord du Rwanda, près de la frontière avec l'Ouganda.

Vu le nombre accru de patients se rendant à l'étranger ces dernières années pour suivre des traitements contre le cancer, les responsables de la santé rwandais ont décidé de contribuer à la prévention de la maladie en créant le nouveau centre qui fournira un traitement complet contre le cancer.

Les rapports du Centre biomédical du Rwanda (RBC) indiquent que les cancers du col de l'utérus, de l'urologie et du foie sont les cas de cancer les plus fréquents et les deuxièmes plus fréquents chez les femmes du pays.

Les cancers urologiques affectent la plupart des parties du corps humain, notamment la vessie, les reins, la prostate et les testicules.

On s'attend à ce que les patients atteints d'un cancer nouvellement diagnostiqué dans la nouvelle installation reçoivent une gamme de traitements comprenant la pathologie, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, a-t-il dit.

Le premier hôpital à offrir des traitements contre le cancer avait été construit en 2013 dans le cadre d'un partenariat avec la Havard Medical School et Partners in Health (PIH), basés aux États-unis.

