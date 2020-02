Coronavirus: Les Tunisiens de retour de Chine placés en quarantaine

04 Février 2020

Tunis, Tunisie, 4 février (Infosplusgabon) - Dix Tunisiens rapatriés de Chine où sévit l’épidémie du Coronavirus, ont été dirigés, dès leur retour à Tunis lundi soir, vers un centre réservé à la mise en quarantaine où ils feront l’objet d’un suivi médical par des équipes sanitaires spécialisées pendant 14 jours, la période d’incubation du virus, a-t-on appris de source officielle tunisienne.

Les Tunisiens, en majorité des étudiants, ont été évacués de la ville de Huwan, l’épicentre du virus, à bord d’un avion d’Air Algérie dépêché par les autorités pour rapatrier 31 de leurs ressortissants ainsi que plusieurs Libyens et Mauritaniens.

Aussitôt arrivés à Alger, ils ont été pris en charge par un avion militaire alloué à cet effet par les autorités tunisiennes.

Selon un communiqué du gouvernement tunisien, aucun cas n’a été détecté jusqu’à présent parmi les Tunisiens résidant dans la province de Huwan.

Le communiqué rappelle, en outre, que les pouvoirs publics compétents ont pris des mesures de contrôle sanitaire au niveau des passages frontaliers terrestres et aériens qui ont été équipés de caméras thermiques à même de déceler les cas suspects parmi les voyageurs qui entrent en Tunisie, et ce en plus de la coordination avec l’Organisation mondiale de la santé pour suivre l’évolution du virus et mettre en oeuvre les moyens de prévention.

Le gouvernement tunisien a exprimé ses “sincères remerciements à l’Algérie soeur, son président, son gouvernement et son peuple, pour cette attitude noble et pour son soutien à la Tunisie en ces circonstances exceptionnelles, ce qui illustre la solidité des relations fraternelles et privilégiées qui existent entre les deux pays”.

Par ailleurs, il a fait part de “son entière solidarité avec la République populaire de Chine amie, en cette période délicate qu’elle traverse et de sa conviction que la Chine parviendra à surmonter cette crise grâce aux importants moyens médicaux, matériels et humains mobilisés à cet effet”.

