Niger : aucun cas de virus coronavirus na été notifié au Niger (Officiel)

04 Février 2020

Niamey, Niger, 4 février (Infosplusgabon) – « Aucun cas du coronavirus n’a été détecté au Niger », a déclaré, lundi, le ministre nigérien de la Santé publique, Dr Illiassou Mainassara, dans une conférence conjointe avec la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Niger, Mme Blanche Anya.

Cette conférence de presse vise à porter à la connaissance du public la situation sanitaire du Niger relativement à l’apparition du coronavirus en Chine avec lequel le Niger entretient des relations de coopération dans plusieurs domaines entraînant des mouvements de populations.

Il s’agissait spécifiquement d’informer les Nigériens sur les mécanismes mis en place par le gouvernement nigérien avec ses partenaires pour contrer une éventuelle propagation de ce virus dans notre pays.

‘’Aucun cas n’a été notifié au Niger. Cependant au vu des échanges inter-pays et les mouvements importants des populations, le risque est élevé. Le risque d’introduction du virus réside essentiellement au niveau des aéroports’’, a précisé Dr Idi Illiassou Maïnassara avant d’affirmer que ‘’l’épidémie a été déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale’’ par l’OMS qui a recommandé à tous les pays de ‘’renforcer leur système de surveillance pour une détection précoce des cas ainsi que des mesures à respecter pour une protection individuelle et collective’’.

Pour cela, les aéroports de Niamey, Zinder et Agadez, constituant les principales portes d’entrée dans le pays, ont été dotés chacun, par le gouvernement, d’un système de détection rapide de la maladie du coronavirus ,a indiqué le ministre de la Santé.

DR Illiassou Maïnassara a, à cet effet, invité les populations à la sérénité et au respect des règles d’hygiène dont le lavage des mains, la protection du nez et la bouche en cas de toux ou éternuement, éviter les contacts étroits avec des personnes souffrant de fièvre, éviter de manger la viande crue, et sauf cas de force majeure, éviter les voyages vers les zones en épidémie.

La représentante de l’OMS au Niger, Mme Blanche Anya, a pris la parole pour rappeler la préoccupation de l’OMS par rapport à la propagation de ce virus qui demeure un problème de santé publique. Quant au directeur de la surveillance et de la riposte aux épidémies, Dr Adamou Moustapha, il a donné à l’assistance les détails des mesures de contrôle mises en œuvre au niveau de nos aéroports du Niger.

Ces interventions ont été suivies d’une séance de questions/réponses au cours de laquelle les journalistes ont été informés du fait qu’aucun Nigérien, que ce soit en Chine ou au Niger, ne souffre aujourd’hui du coronavirus.

Apparu en Chine depuis janvier 2020, le coronavirus est responsable d’infections respiratoires aiguës, très contagieuses, et se transmet par contact avec les secrétions nasales et les gouttelettes de salive émises par la toux ou les éternuements d’une personne malade.

Le coronavirus se manifeste comme la grippe ordinaire, par une fièvre accompagnée de mal de gorge, toux, difficultés respiratoires, écoulement nasal, fatigue intense, maux de tête et des douleurs musculaires.

A la date du 02 février 2020, 23 pays autres que la Chine sont touchés par la maladie. Aucun pays africain n’a notifié de cas, selon Idi Illiassou Maïnassara,

