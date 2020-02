Soudan : Les Etats-unis invitent le président du Conseil souverain de transition à visiter Washington.

04 Février 2020

Khartoum, Soudan, 4 février (Infosplusgabon) - Le président du Conseil souverain soudanais de transition, Abdel-Fattah Al-Burhan, a reçu, dimanche, une invitation officielle pour visiter les Etats-Unis.

Ce sera la première visite d'un chef d'Etat soudanais aux Etats-Unis, y compris les participations aux activités onusiennes, depuis environ deux décennies.

Les tentatives du président soudanais déchu, Omar El Béchir, de visiter les Etats-Unis se sont avérées infructueuses dans le passé. En effet, l'administration américaine avait l'habitude de pas rejeter les demandes de visa de Béchir, mais les procédures étaient lentes et prenaient beaucoup de temps de telle sorte que, les activités de l'assemblée générale des Nations Unies prenaient souvent fin avant la délivrance du visa.

Le Soudan, rappelle-t-on, a été classé sur la liste des pays considérés par les Etats-Unis comme étant les sponsors du terrorisme international.

L'agence officielle d'informations soudanaises, la SUNA, a rapporté que le président soudanais a reçu l'invitation au cours d'un entretien téléphonique avec le Secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, un entretien durant lequel les deux hommes ont discuté des relations bilatérales entre leurs deux pays et des moyens pour les promouvoir.

Le président du Conseil souverain de transition, selon la SUNA, a salué cette invitation et a promis de visiter les Etats-Unis le plus rapidement possible.

