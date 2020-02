Rwanda : 13 personnes tuées par des pluies diluviennes qui se sont abattues, le dimanche à Kigali

04 Février 2020

Kigali, Rwanda, 4 février (Infosplusgabon) - Environ 13 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, à la suite de la tombée de pluies diluviennes, le dimanche au Rwanda, entraînant des inondations à grande échelle et des glissements de terrain dans les faubourgs de Kigali, la capitale rwandaise, a annoncé, lundi, un haut-responsable au niveau du ministère rwandais en charge des affaires des réfugiés et de la gestion des catastrophes.

Les régions les plus affectées par ces averses sont les localités de Nyarugenge, Kicukiro, Gatsibo, Karongi et Rulindo.

Sur le terrain, les autorités sont en train d'évaluer l'ampleur des dégâts et de trouver de l'assistance aux personnes les plus touchées par les pluies.

L'avènement de quantités de pluies plus importantes que la moyenne normale a causé de grandes inondations à travers la région de l'Afrique de l'Est, impactant ainsi la vie de plus d'un million de personnes au Soudan du Sud, au Kenya, et en Somalie, endommageant également des récoltes, des maisons, et des structures de santé, et forçant par ailleurs plus de 600.000 personnes au Soudan du Sud et quelque 273.000 en Somalie, à quitter leurs domiciles, selon un rapport du Centre d'application et de la prévision météorologique de l'IGAD basé au Kenya.

L'agence météorologique rwandaise a déclaré, dimanche, que le pays avait reçu un volume considérable de précipitations en l'espace de 24 heures.

Depuis le mois de Décembre 2019, environ 6000 foyers résidant dans les zones à haut risques et humides du Rwanda ont été évacuées et relogés dans des endroits plus sûrs.

