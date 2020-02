Gabon : L’exécutif et les partenaires sociaux se concertent ce lundi sur le nouveau code de travail

03 Février 2020

Politique-Nouveau Code du travail-Concertations

LIBREVILLE, 3 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales se réunissent ce lundi à Libreville, à l’occasion d’une plénière visant à concilier les préoccupations des différentes parties autour du nouveau code du travail proposé par le gouvernement.

La rencontre de ce lundi revêt un intérêt capital dans le processus de révision du code du travail dont nombre de dispositions rebutent les travailleurs qui considèrent que ce code fait la part trop belle aux employeurs et lèse les employés.

Pour le gouvernement, le code actuel du travail est anachronique et celui en chantier devrait intégrer des éléments de flexibilité, d’amélioration et d’innovation, notamment dans les cadres contractuels en soutien à l’employabilité, la formation et la reconversion professionnelle.

Si toutes les parties souhaitent échanger en vue de la mise en place d’un Code du travail adapté, le gouvernement a souhaité que des solutions concrètes soient trouvées, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de ce dialogue, rapporte-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/HGB/2020

© Copyright Infosplusgabon