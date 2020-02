Nigeria : Le président Buhari rend hommage au président Ouattara pour avoir stabilisé la Côte d'Ivoire.

01 Février 2020

Abuja, Nigeria, 1er février (Infosplusgabon)- Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a rendu vendredi, des hommages élogieux au président ivoirien, Alassane Ouattara, pour avoir conduit un gouvernement inclusif et stabilisé la Côte d'Ivoire.

En recevant en audience, l'ambassadrice ivoirienne en fin de mission au Nigeria, Maman Toure Koné, au palais présidentiel, le président Buhari a déclaré que M. Ouattara est en train de présider, de manière satisfaisante, aux destinées de la Côte d'Ivoire.

"Il a contribué à stabiliser le pays. Son souci d'une gestion inclusive, sa générosité d'esprit, et son patriotisme, dans la gestion de son pays, sont en train de porter des fruits," a indiqué le chef de l'exécutif nigérian.

Le président nigérian a également apprécié et magnifié le soutien apporté par le président Ouattara au Nigeria, en déclarant : " Je suis très conscient de son soutien pour le Nigeria. Je vous souhaite les meilleures chances au monde pour les élections qui se tiendront cette année dans votre pays".

Après avoir salué le travail gigantesque et les importantes réalisations qui ont été faites durant la période de service de Mme Touré en Côte d'Ivoire, le président Buhari a déclaré qu'il était important de souligner que durant le mandat de l'ambassadrice sortante de la Côte d'Ivoire au Nigeria, les travaux de la chancellerie ont été bouclés, une commission binationale entre les deux pays a été établie, et des importants liens de partenariat et de travail viables entre les banques, les entreprises, et les agences gouvernementales des deux pays ont été noués, avec une collaboration étroite entre les deux pays.

"Je vous félicite pour l'enthousiasme que vous affichez dans votre travail et dans vos études," a déclaré le président Buhari à l'endroit de Mme Touré, après avoir été informé de l'obtention de son doctorat durant son séjour au Nigeria.

En prenant la parole, l'ambassadrice ivoirienne se dit satisfaite, en tant que femme ivoirienne investie d'une mission diplomatique et ayant réussi à achever la construction d'une nouvelle chancellerie, l'établissement de relations qui sont au beau fixe entre les deux pays à travers la signature de protocoles d'entente entre la chambre de commerce du Nigeria, la Commission nigériane pour l'investissement et la promotion et la corporation pour le développement du tourisme au Nigeria, et leurs homologues de la Côte d'Ivoire.

Mme Touré a qualifié son séjour de 7 ans au Nigeria, l'un des plus longs pour les ambassadeurs ivoiriens en service dans ce pays, comme un séjour plein de succès et riche en enseignements.

"Je suis devenue une nigériane", a-t-elle confié au président Buhari lors de son audience d'adieu.

