La France confirme son soutien dans l’organisation de la 9ème édition des jeux de la francophonie en RD Congo

01 Février 2020

Kinshasa, RD Congo, 1er février (Infosplusgabon) - La France confirme son soutien à l'organisation de la 9ème édition des jeux de la francophonie, prévue du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, a déclaré l'ambassadeur de la France en RDC, François Pujolas, à l'issue d’un entretien, vendredi à Kinshasa, avec le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale de l'Intégration régionale et de la Francophonie, Me Pépin Guillaume Manjolo.

"Nous avons évoqué cette question avec le ministre étant donné qu'il est le chef d'orchestre au niveau du gouvernement en ce qui concerne les jeux de la francophonie et compte tenu de la volonté de la RDC de renforcer et de garder sa place à la grande famille francophone une fois que sa candidature a été retenue pour l'organisation de ces jeux", a-t-dit.

Pour François Pujolas, il s'agit de l'assistance technique, dans les domaines logistique et culturel qui touchent à l'organisation pour assurer le bon déroulement de ces jeux.

Devant les diplomates accrédités en RDC, au cours de la cérémonie d’échange de vœux organisée, jeudi, le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait réitéré la volonté de son pays d’honorer ses engagements d’organiser cet évènement.

«Mon gouvernement a pris la mesure de cet événement et prendra toutes les dispositions nécessaires pour le succès de cette grande fête », avait-il dit.

Le gouvernement congolais, rappelle-ton, a mis en place un Haut conseil pour l'organisation de ces Jeux en RDC. Ce Haut conseil est composé des ministères des Sports et Loisirs, de la Jeunesse, des Médias, de la Culture, de la Recherche scientifique, ainsi que de l’Hôtel de Ville de Kinshasa sous le leadership du ministère de la Coopération internationale et de la Francophonie.

Créés en 1989, les jeux de la Francophonie sont une compétition multi-sports (version masculine et féminine) et des concours culturels en épreuves individuelles ou par équipes.

Ils se déroulent tous les 4 ans pour les 88 Etats et gouvernements membres de la Francophonie. La dernière édition avait eu lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La RD Congo avait remporté trois médailles dont une en or et deux en bronze.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJN/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon