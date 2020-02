L'école ivoirienne ouvre progressivement ses portes à la culture chinoise

01 Février 2020

Abidjan, Côte d’Ivoire, 1er février (Infosplusgabon) - Le mandarin, langue officielle chinoise, fait son entrée dans l'école ivoirienne à travers la création du club des amis de la Chine.

Après le lycée Ste marie, le groupe scolaire les Lauréades a investi ce vendredi 31 janvier 2020, en présence du chef de division politique de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et la forte délégation qui l'accompagnait, le club des amis de la Chine de l'établissement scolaire.

Il s'agit pour cette école d'excellence, à l'instigation du ministère de tutelle, de partager à tous les apprenants la culture et la technologie chinoises pour en faire de véritables citoyens du monde.

Bourses d'études, aide didactique et technologique, acquisition de valeurs traditionnelles fortes, sont les fruits que l'école attend de cette coopération. Pour la responsable de l'établissement scolaire, "s'ouvrir à un peuple qui compte plus d'un milliard d'habitants est plus que jamais nécessaire dans un monde où la coopération est le socle de tout développement".

Les élèves de l'établissement faisant partie du club des amis de la Chine pratique la langue chinoise. Ils ont eu à interpréter l'hymne national chinois.

Le ministère en charge de l'éducation encourage les écoles à la création de clubs culturels tels celui des amis de la Chine.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJN/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon