Le Cap-Vert appelé à améliorer ses infrastructures

01 Février 2020

Praia, Cap-Vert, 1er février (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a conseillé, jeudi à Abidjan (Côte d'Ivoire), au Cap-Vert d'investir dans la richesse maritime et l'amélioration des infrastructures de connectivité pour assurer des niveaux plus élevés de sa croissance économique, estimée à 5% du produit intérieur brut (PIB), a -t-on appris de bonne source.

Dans un rapport sur les perspectives économiques africaines, publié le même jour dans la capitale économique ivoirienne, sous le titre "Le développement est la force de travail africaine de l'avenir", la BAD souligne, dans la partie concernant le Cap-Vert, que "l'impact des investissements publics sur la croissance était inférieur au potentiel en raison de l'inefficacité des sociétés publiques, ce qui a entraîné une dette publique élevée".

Selon la BAD, le PIB devrait croître de cinq pour cent cette année et l'année prochaine, grâce à l'industrie, la pêche, le commerce et le tourisme où le Cap-Vert ferait le plus de profit.

"Le Cap-Vert pourrait capitaliser sur sa richesse maritime en résolvant les goulets d'étranglement de la logistique et des infrastructures de transport pour développer une économie plus diversifiée", écrivent les économistes de l'institution.

Toutefois, ils ont salué la privatisation de la compagnie aérienne Cabo Verde Airlines en mars dernier et le début des opérations de la compagnie Cabo Verde Inter-îles en août dernier.

Ils reconnaissent également que l'assainissement budgétaire a déjà porté ses fruits, le déficit ayant été supérieur à 3 % du PIB en 2018, et étant financé par des prêts concessionnels (inférieurs aux taux du marché) et des émissions de dette publique, dont le ratio au PIB devrait passer de 123,9 % en 2018 à 98,5 % du PIB d'ici 2023.

Toutefois, les économistes de la BAD avertissent que "la réduction des investissements publics due à la consolidation fiscale a réduit les investissements dans les infrastructures, ce qui a entraîné une connectivité inter-îles inadéquate, qui à son tour nuit à la compétitivité des entreprises locales par rapport à l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales".

La BAD note également qu'une croissance économique supérieure à la moyenne il y a plusieurs années a permis une "réduction substantielle de la pauvreté", passant de 58 % en 2001 à 35 % en 2015.

Toutefois, l'institution attire l'attention sur les taux de chômage élevés, "en particulier chez les jeunes et les femmes (32,4 %), qui peuvent nuire à la cohésion sociale".

Dans un précédent rapport sur les "Perspectives économiques africaines", la BAD prévoit que le PIB du Cap-Vert devrait croître de 4,1 % cette année et de 4,8 % en 2021.

Cependant, le gouvernement capverdien prévoit une croissance du PIB comprise entre 5 et 5,5 %, contrairement aux prévisions de la BAD.

