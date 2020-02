Le Rwanda célèbre, ce samedi, la journée de ses héros nationaux

01 Février 2020

Kigali, Rwanda, 1er février (Infosplusgabon) - Le Rwanda va célébrer, ce samedi, sa journée nationale dédiée à ses héros, un événement qui se tient chaque année pour rendre hommage aux citoyens du pays qui ont défendu les plus nobles valeurs de patriotisme et de sacrifice pour le bien-être du pays et de ses populations.

Les héros du Rwanda sont fêtés chaque année en trois catégories: Imanzi, Imena et Ingenzi.

La Catégorie des Imanzi, la plus haute et importante hiérarchie des héros, comprend les personnes qui ont fait de brillants exploits aux dépens de toute chose, y compris leurs propres vies, pour sauver le pays.

Parmi les héros qui figurent dans cette plus haute catégorie, on peut en citer, le brigadier général, Fred Rwigema, qui est mort sur la ligne du front, au lendemain du déclenchement de la lutte de l'armée de libération du pays en 199O, et les "soldats inconnus", un groupe qui désigne tous les hommes et femmes en uniforme qui ont perdu leurs vies durant la campagne de libération du pays.

La deuxième catégorie, La Catégorie Imena, comprend les héros que sont, le Roi Mutara III Rudahigwa Charles Léon Pierre, son conseiller spécial, Michelle Rwagasana, et Mme, Agathe Uwilingiyimana, la première ministre du pays qui avait été égorgée par les forces gouvernementales génocidaires, quelques heures, après le début du génocide de 1994 contre les Tutsis.

Né en 1912, le Roi Rudahigwa, avait régné sur le Royaume du Rwanda de 1931 à 1959. Il a tiré sa révérence à Burundi dans des circonstances mystérieuses non-élucidées.

Une autre personne qui figure dans cette deuxième catégorie, est la sœur , Félicité Niyitegeka, qui avait offert l'asile et la protection aux Tutsis en fuite durant le génocide et qui avait été finalement tuée en compagnie des personnes qu'elle avait cachées dans sa maison située dans une paroisse, au niveau du district de Rubavu. On trouve également dans cette deuxième catégorie, des élèves, dont leur école avait été attaquée par les forces génocidaires restantes et la milice ,Interahamwe, le 18 mars 1997, (six parmi les élèves avaient été tués durant cette nuit inoubliable) au niveau de Nyange, un village situé auprès d'une colline à l'ouest du Rwanda.

Enfin la dernière catégorie, la Catégorie Ingenzi, comprend des héros qui sont toujours en vie, mais leur liste n'est pas encore publiée, d'après la chancellerie d'Etat en charge des décorations, des médailles et des ordres nationaux (CHENO).

