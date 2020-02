Une société américaine prête à investir 8 milliards de dollars au Cap-Vert

01 Février 2020

Praia, Cap-Vert, 1er février (Infosplusgabon) - Une société américaine d'investissement, de développement et de conseil, Phoenix Global, va investir environ huit milliards de dollars au Cap-Vert, a-t-on appris de bonne source.

Basée à Miami, aux États-unis, Phoenix Global a exprimé cette disponibilité mercredi dernier à Praia, pour les secteurs tels que les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau, les transports, le tourisme et la construction.

C’est ainsi que la présidente de la société, Larisa Miller, se trouve dans la capitale capverdienne, et avec un groupe d'investisseurs étrangers, elle participe à une réunion dont le thème est "Cap-Vert Investment and Economic Tour 2020" (Investissement au Cap-Vert et Voyage Economique 2020), promue par la société "Viva Verde" en partenariat avec le Centre pour le développement des affaires et du leadership panafricain (PALEDEC), basé au Nigeria.

La présidente de Phoenix Global, à cette occasion, rencontrera le gouvernement capverdien pour établir des partenariats avec le secteur privé local afin de financer des projets dans des domaines considérés comme importants pour le développement durable du pays.

Selon Larisa Miller, le Cap-Vert a maintenant une "opportunité phénoménale", de par sa situation géographique, de se positionner et d'accroître son infrastructure portuaire et de devenir une escale obligatoire pour le transport de marchandises, d'est en ouest.

Elle a ajouté que si l'archipel capverdien misait sur la capitalisation de son industrie, il pourrait devenir un centre d'exportation.

Pour sa part, le représentant de "Viva Verde", Olugbenga Adewoyin, a rappelé que l'objectif de la réunion "Investissement au Cap-Vert et voyage économique 2020" est de mobiliser les ressources mondiales à fin d’investir dans des projets de développement en Afrique.

"Nous savons qu'en Afrique et aussi au Cap-Vert, il y a de grandes idées de projets, mais il y a une limite fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous effectuons cette mission", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'au niveau social, les deux organisations ont déjà réussi à mobiliser avec le projet de la Fondation Peacefullmind, un total de 500 bourses auxquelles les jeunes Capverdiens peuvent postuler.

