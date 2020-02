Le Nigeria n'interdira pas les voyages vers la Chine, les autres pays où le coronavirus se manifeste

01 Février 2020

Abuja, Nigeria, 1er février (Infosplusgabon) - Le gouvernement fédéral nigérian a déclaré, vendredi, que malgré son appel aux Nigérians à ne pas se rendre en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus, il n'imposera pas d'interdiction de voyager à ses citoyens se rendant en Chine ou dans tout autre pays où le coronavirus s'est manifesté.

Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, a déclaré après une réunion du comité interministériel et multisectoriel sur le coronavirus, qui s'est tenue, vendredi, au ministère de la Santé à Abuja, que plutôt que d'imposer une interdiction de voyage, il y aura des conseils aux voyageurs qui aideront les Nigérians qui souhaitent se rendre en Chine à le faire sans aucune entrave à leur santé et à leur bien-être.

Mohammed a déclaré : "nous savons qu'il est un peu difficile d'interdire aux gens de voyager. De plus, ce n'est pas une raison pour stigmatiser les gens qui viennent de là-bas. Même si nous avons des Nigérians qui sont là-bas, à moins qu'ils ne manifestent leur intérêt pour rentrer chez eux, nous ne pouvons pas les forcer’’.

"Je sais que nous avons des Nigérians à Wuhan ; notre ambassade en Chine a confirmé que nous avons environ 16 Nigérians à Wuhan et qu'ils sont en contact avec eux. Ils n'ont cependant pas manifesté leur intérêt pour rentrer chez eux. Ils contacteront cependant notre ambassade s'ils souhaitent rentrer chez eux".

Le ministre a déclaré qu'il était nécessaire que le grand public soit éclairé et que les Nigérians qui voyagent soient absolument transparents.

"Nous avons besoin de beaucoup d'éclaircissements de la part du public. Nous devons faire savoir aux personnes qui voyagent qu'il est nécessaire de faire preuve d'une transparence et d'une honnêteté absolues lorsqu'elles remplissent des formulaires. Certaines personnes ne prennent pas les formulaires au sérieux et elles induisent les autorités en erreur lorsqu'on leur demande de déclarer leur statut.

"L'un des principaux avantages de la déclaration d'urgence mondiale pour le coronavirus par l'OMS est qu'ils comprennent que la lutte contre ce virus peut être vraiment coûteuse et que certains États n'ont pas les moyens de la financer. Mais il y a des partenaires qui peuvent les aider. Mais pour l'instant, nous en sommes au stade de la collaboration interministérielle pour nous assurer que nous luttons contre l'épidémie", a-t-il déclaré.

Les membres du comité interministériel sur le coronavirus sont les ministères fédéraux de la Santé, de l'Aviation, des Transports, de l'Information et de la Culture, de la Police, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Territoire de la capitale fédérale ( Federal Capital Territory, FCT).

D'autres ministères et agences fédérales ainsi que des représentants des États accueillant les aéroports internationaux du Nigeria situés dans les États de Lagos, Enugu, Rivers et Kano ont également été cooptés au sein du comité.

