La Gambie et les États-Unis discutent de questions cruciales d'intérêt mutuel pour les gouvernements et les peuples

01 Février 2020

Banjul, Gambie, 1er février (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow et l'ambassadeur américain en Gambie, Richard Carlton Paschall, ont discuté de questions cruciales d'intérêt mutuel pour les deux gouvernements et leurs peuples.

L'ambassadeur Paschall, qui était au palais présidentiel, vendredi, a déclaré que la réunion était une nouvelle occasion de faire progresser les relations entre Banjul et Washington, de promouvoir les idées de responsabilité, de transparence et de justice dans divers aspects des événements et des "processus importants" qui se déroulent en Gambie.

En réponse, le président Barrow a réitéré l'engagement de son gouvernement à promouvoir les valeurs démocratiques, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté d'expression et le respect de l'État de droit.

Il a maintenu que la non-ingérence dans le système judiciaire consacre l'État de droit dont tous les citoyens jouiront sur un pied d'égalité.

Le président gambien s'est fermement engagé à faire en sorte que le gouvernement agisse pour résoudre ces problèmes. Il a fait des déclarations publiques soulignant les préoccupations et les efforts du gouvernement pour lutter contre l'immigration clandestine, la plus récente étant la tragédie de l'accident de bateau en Mauritanie.

S'adressant aux journalistes après une audience à huis clos avec le président Barrow, l'ambassadeur Paschall a déclaré que les discussions avaient également porté sur les mesures prises pour lutter contre le trafic d’êtres humains en Gambie.

"Nous avons bon espoir, en particulier avec la poursuite de certaines affaires de traite en instance devant les tribunaux... Cela enverra un signal clair que le trafic d’êtres humains et l'exploitation des personnes ne seront pas acceptées ici en Gambie ; que le gouvernement prendra toutes les mesures dans le cadre de l'État de droit et conformément à la loi, pour faire des progrès dans ce domaine", a déclaré le diplomate.

Le gouvernement gambien a récemment tenu une réunion de haut niveau avec les parties prenantes pour répondre au rapport sur le trafic d’êtres humains publié par le Département d'État américain.

Des actions positives pour lutter contre le trafic et l'exploitation d’êtres humains permettront à la Gambie de continuer à bénéficier du programme de la Millenium Challenge Corporation (MCC), qui vise à attirer jusqu'à 300 millions de dollars américains d'investissements pour réduire la pauvreté par la croissance économique.

Le programme du MCC se concentre sur des projets d'énergie et d'infrastructures de transport, entre autres.

