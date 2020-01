Gabon : Bolloré finance des projets structurants à hauteur de 20 milliards de francs CFA

30 Janvier 2020

Libreville, Gabon, 30 janvier (Infosplusgabon) - La société Bolloré Transport & Logistics a entrepris d’investir au Gabon environ 20 milliards de francs CFA ( environ 30 milliards d’euros) pour la modernisation de ses infrastructures logistiques et le renforcement de la fluidité de ses opérations, a appris la Pana jeudi à Libreville.

L’annonce a été faite par Serge Agnero, directeur général de Bolloré Transport & Logistics , présente au Gabon dans le s secteur des activités de manutention portuaire, de commission de transport et de logistique pétrolière.

Si M. Agnero a déclaré lors de sa déclaration devant la presse que la contribution de son entreprise au développement du Gabon est significative.

« La réduction significative de l’impact du coût de passage portuaire dans le cadre de la lutte contre la vie chère est un fait majeur », a-t-il souligné.

Rappelons que Bolloré Transport & Logistics emploie 1100 personnes au Gabon et accueille chaque année près de 300 stagiaires dans ses différentes filiales via une convention signée avec l’Office national de l’emploi (ONE).

