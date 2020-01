Le Plan Trump pour la Palestine ou “deal du siècle” suscite l’inquiétude de Tunis

30 Janvier 2020

Tunis, Tunisie, 30 janvier (Infosplusgabon) - La Tunisie a exprimé sa “grande inquiétude” à la suite de l’annonce par le président américain, Donald Trump, du “deal du siècle” pour le règlement du conflit israélo-palestinien.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère tunisien des Affaires étrangères soutient que “la réalisation d'une paix juste, globale et durable dans la région du Moyen-Orient passe obligatoirement par la pleine reconnaissance des droits inaliénables et indivisibles du peuple palestinien à l'autodétermination et la création de son État indépendant sur sa terre avec Al Qods (Jérusalem) comme capitale”.

Se démarquant de la position américaine considérant la ville sainte comme la capitale indivisible de l’Etat hébreu, Tunis juge impératif “de ne pas porter atteinte au statut juridique et historique de la ville d'Al Qods, conformément aux résolutions des Nations Unies”.

Tout en réitérant son “soutien constant aux droits légitimes du peuple palestinien”, la Tunisie se dit favorable “à toutes les initiatives visant à relancer le processus de paix sur la base des résolutions de la légalité internationale".

Le président américain a révélé mardi son plan de paix au Moyen-Orient, qui, selon lui, fournit une "solution réaliste" à deux États palestinien et israélien, ajoutant que son plan accorde une opportunité aux deux parties pour ramener la paix dans la région.

De son côté, le Parlement tunisien a dénoncé le plan de paix annoncé par le président Trump, le qualifiant de “discriminatoire”.

Dans une déclaration publiée le même jour, les élus tunisiens considèrent que “ce qui a été appelé l’accord du siècle, représente en fait une violation des valeurs et des résolutions internationales”.

Ils stigmatisent par ailleurs, “l’atteinte à une partie sacrée pour la nation arabo-musulmane”, en allusion à l’annexion de Jérusalem.

Ils appellent “les forces civiles en Tunisie et dans le monde à se mobiliser et à unir leurs efforts pour faire face à ce plan qui vise en réalité à légitimer l’occupation, l’injustice et le vol des terres et des droits palestiniens”.

Dans un communiqué, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a aussi “vigoureusement dénoncé” l’initiative de Trump, fustigeant “les menaces proférées à l’endroit de quiconque s’y oppose parmi les parties palestiniennes, tout en promettant des aides économiques à ceux qui appuient ce projet américano-sioniste”.

Plusieurs partis ont dénoncé “le parti-pris flagrant” du chef de la Maison Blanche en faveur de “l’occupant” israélien.

“Ce faisant, Washington franchit un pas aux conséquences imprévisibles” et continue ainsi de fournir une couverture à Israël pour qu’il persévère dans sa politique de colonisation, de judaïsation, d’assassinat et de torture”, met en garde le “Courant démocratique”, un parti de gauche.

Pour le dirigeant du mouvement islamiste “Ennahdha”, Abdelkarim Harouni, le plan initié par Donald Trump “n’a pas d’avenir”. “C’est un projet mort-né”, estime-t-il relayé par le “Mouvement du peuple”, une formation d’obédience nationaliste arabe.

Samedi, une manifestation de protestation est prévue sur l’avenue Bourguiba, la principale artère de la capitale tunisienne, à l’appel de plusieurs associations.

FIN/INFOSPLUSGABON/OUP/2020

© Copyright Infosplusgabon