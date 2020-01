Coronavirus : Air Maurice suspend ses vols directs vers Shanghai

30 Janvier 2020

Port-Louis, Maurice, 30 janvier (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne nationale mauricienne, Air Maurice, a décidé mercredi de suspendre tous ses vols vers Shanghai à compter du 31 janvier 2020.

Cette décision fait suite à un examen de la situation avec les autorités et plusieurs parties prenantes sur l'épidémie de coronavirus, et prenant note des annulations massives de vols en provenance ou a destination de Shanghai.

Dans un communiqué publié à Port-Louis, la compagnie aérienne a déclaré que "des dispositions alternatives sont prises pour nos passagers voyageant vers et depuis la Chine continentale via nos hubs à Hong Kong, Kuala Lumpur et Singapour".

Une ligne d'assistance téléphonique a été ouverte pour tous les passagers qui souhaitent modifier leurs modalités de voyage.

Air Maurice a en outre indiqué qu'elle suivait de près la situation et qu'elle avait renforcé les mesures de précaution conformément aux recommandations des autorités sanitaires locales et internationales et selon ses propres procédures internes.

"Nous tenons à rappeler que la santé et la sécurité de nos passagers et de notre équipage restent notre priorité absolue", a-t-elle souligné.

