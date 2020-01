Décès d’un correspondant de la PANA au Botswana

30 Janvier 2020

Gaborone, Botswana, 30 janvier (Infosplusgabon) - Meekaeel Siphambili, journaliste indépendant né au Zimbabwe et vivant au Botswana, est décédé après une courte maladie.

Selon son frère, Mpilo Siphambili, Meekael est décédé, samedi à l'hôpital Princess Marina où il avait été admis une semaine auparavant après une courte maladie.

"Nous sommes attristés par cette perte et nous rapatrions son corps dans son pays natal pour l'enterrer à Esigodini, dans le Matebeleland", a déclaré M. Siphambili, ajoutant que son enterrement est prévu pour jeudi.

Meekael a écrit pour plusieurs publications au cours de sa carrière d'illustrateur et a collaboré avec certains des médias les plus reconnus au niveau international, notamment PANAPRESS, Inter Press Service (IPS), Africa Review, HonorSociety, Mmegi et bien d'autres.

Alors que les messages de condoléances affluent, les collègues de la corporation des médias sont choqués par la mort soudaine de Meekael, affectueusement connu sous le nom de Mike.

"Vous viviez comme un homme de plume, un conteur de nouvelles, un scribe parmi vos pairs. Et maintenant, vous avez fermé les yeux sur une autre terre, une terre lointaine mais proche, un lieu d'espoir et d'éternité", a déclaré Ephraim Chapusa, rédacteur en chef de Strides Magazine.

Choqué d'apprendre le décès de Meekael, un autre journaliste chevronné a déclaré que Siphambili allait nous manquer.

"C'est vraiment avec un grand choc que j'ai appris le décès d'un journaliste chevronné en la personne de Meekael Siphambili.

"Michael était en effet un journaliste engagé et aimait beaucoup son travail. Nous avons partagé beaucoup de moments hilarants ensemble et dans les bons jours, il pouvait faire craquer ses côtes avec certaines de ses blagues qui venaient par intermittence, elles étaient sûres de faire rire même quand on était seul", a déclaré Churu.

Dans un message de condoléances, M. Babacar Fall, directeur général de PANAPRESS, a noté que M. Siphambili, qui a rejoint la famille PANA il y a un peu plus d'un an, a immédiatement apporté de nouvelles perspectives à la couverture du Botswana grâce au nombre et à la profondeur de ses publications.

M. Fall a déclaré que ses collègues du bureau anglais lui ont rendu un hommage élogieux, décrivant sa mort comme "incroyable", "choquante" et "triste".

Il a également été décrit comme "une sorte de moteur du groupe", car il était plein d'énergie et avait quelque chose à apporter à tout ce qui se passait.

"Nos pensées et nos prières accompagnent la veuve, son fils, ses parents, ses frères et sœurs et le reste de la famille en ces moments difficiles qu'ils traversent", indique le message adressé à sa famille.

"Veuillez accepter les sincères condoléances de l'équipe de PANAPRESS et que Dieu vous donne du réconfort", a-t-il ajouté.

M. Siphambili sera enterré jeudi dans le Matabeleland, au Zimbabwe.

Meekael laisse derrière lui une femme, un fils, deux frères et sœurs et ses parents.

