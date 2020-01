Soudan : Deux cas suspects de coronavirus, non encore confirmés

30 Janvier 2020

Khartoum, Soudan, 30 janvier (Infosplusgabon) - Le Soudan a déclaré, mercredi, que deux personnes venant de Chine, via l'Ethiopie et l'Egypte, avaient été contrôlées pour suspicion du coronavirus mortel.

Le gouvernement a indiqué que les deux personnes avaient signalé aux autorités qu'elles avaient eu la grippe et la fièvre en arrivant chez elles.

Cela a obligé les autorités sanitaires à prélever des échantillons de sécrétions et à les envoyer à des laboratoires étrangers pour qu'ils les vérifient à nouveau.

Mais le porte-parole officiel du gouvernement soudanais et ministre de l'Information et de la Culture, Faisal Mohamed Salih, et le ministre de la Santé, Dr Akram Ali Al tom, ont réfuté, mercredi, lors d'un point de presse conjoint les rapports des réseaux sociaux sur la découverte de deux cas de coronavirus.

Ils ont déclaré qu'il s'agissait de soupçons mais de cas non confirmés, car les résultats des analyses étrangères n'avaient pas encore été reçus mais que les deux personnes étaient placées en quarantaine.

Les deux responsables ont expliqué qu'à l'aéroport international de Khartoum, et très bientôt à tous les points d'entrée aériens, terrestres et maritimes, les passagers seront soumis à un contrôle minutieux pour recueillir des informations et des données.

Ils ont déclaré que les autorités avaient également collecté des informations et reçu des rapports sur les arrivées dans le pays au cours des deux dernières semaines.

Les officiels ont ajouté que pour tout passager arrivant de Chine ou de tout autre pays dans lequel il a eu des contacts avec une personne infectée par le nouveau Coronavirus et a présenté des symptômes de fièvre, de toux, d'éternuements ou a ressenti des douleurs thoraciques ou a eu des difficultés à respirer, il serait alors considéré comme "un cas suspect".

Ils ont fait valoir qu'il était évident qu'un "cas suspect" n'est pas un "cas avéré" comme l’ont annoncé certains réseaux sociaux.

Ils ont ajouté qu’une équipe médicale de surveillance rendait visite rapidement à toute personne suspectée, effectuait des contrôles supplémentaires et prélevait des échantillons pour les examiner en laboratoire au Soudan afin de s'assurer qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie telle que la grippe Saris ou d'autres maladies (comme la coronavirus); des échantillons seront également envoyés en dehors du Soudan pour un contrôle en laboratoire afin de vérifier minutieusement le cas.

En effet, des analyses aussi minutieuses du coronavirus ne sont pas encore disponibles au Soudan.

En attendant, ont-ils souligné, les deux personnes, l'une à Khartoum et l'autre dans l'État de Gazira, à 45 km au sud de Khartoum, ont déclaré qu'elles venaient de Chine et qu'en arrivant au Soudan, elles avaient ressenti des symptômes de la grippe.

Les ministres ont ajouté qu'une équipe du ministère de la Santé avait rendu visite à chacune d'elles, avait fait des prélèvements pour collecter des échantillons.

Ces échantillons ont ensuite été envoyés par avion à des laboratoires locaux et étrangers pour vérification de la manière décrite ci-dessus. "Les résultats n'ont pas jusqu'à présent communiqués pour aucun des échantillons envoyés ; par conséquent, ces deux personnes sont classées comme "suspects" et non comme "cas de coronavirus".

FIN/INFOSPLUSGABON/OUP/2020

© Copyright Infosplusgabon