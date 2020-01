Le commerce bilatéral entre la Gambie et la Turquie a augmenté au cours de la décennie - ministre

30 Janvier 2020

Banjul, Gambie, 30 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre gambien du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi, Lamin Jobe, a déclaré que les données par pays montrent que le volume du commerce bilatéral entre la Turquie et la Gambie ont augmenté au cours de la dernière décennie.

S'exprimant mercredi lors du forum des affaires Turquie-Gambie, il a déclaré que si les échanges commerciaux entre la Turquie et la Gambie étaient pratiquement inexistants en 1990, le volume des échanges bilatéraux ont atteint 2 millions de dollars américains en 2000, 21 millions de dollars en 2011, 36 millions de dollars en 2012 et 38 millions de dollars en 2017.

Le premier forum d'affaires Turquie-Gambie est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Gambie, le Conseil des relations économiques extérieures - DEIK et le ministère gambien du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi.

Il a ajouté que le volume des échanges commerciaux est constitué en grande partie des exportations de la Turquie vers la Gambie.

Selon lui, les industries turques de l'habillement et du textile domestique jouent actuellement un rôle important sur les marchés mondiaux de l'habillement et du textile domestique.

"Nous comprenons qu'en Turquie, le secteur de l'habillement est le deuxième plus grand secteur après celui de l'automobile.

L'industrie de l'habillement et du textile domestique est largement basée sur le coton et la production nationale ne répond pas entièrement à la demande, ce qui fait de la Turquie le troisième importateur mondial de coton.

"Pendant ce temps, environ 8% du coton commercialisé sur le marché mondial est récolté en Afrique subsaharienne qui a une capacité de plantation beaucoup plus importante avec un avantage compétitif dû à l'AGOA - l'accès en franchise de droits des exportations vers le grand marché américain", a-t-il déclaré.

Il a révélé que la Gambie possède 43,5% de terres arables par rapport à la superficie totale du pays et que, dans le passé, le coton était la deuxième culture de rente après l'arachide. Le travail de relance du secteur a donc déjà commencé dans la région du fleuve supérieur (Upper River Region, URR), étant donné que la principale culture de rente du pays a perdu de sa valeur sur le marché international.

"Nous encourageons donc la production de coton, de noix de cajou, de sésame et l'horticulture, ainsi que l'industrie légère et les TIC. Je pense qu'à cet égard, la Turquie peut fournir la technologie et l'enseignement professionnel pour augmenter ce pourcentage et en tirer un bénéfice mutuel", a-t-il noté.

M. Jobe a souligné que le fait que la Turquie ait pris en compte le programme de développement de l'Afrique, tout en traçant la voie de l'engagement futur, en dit long sur le désir ardent de la Turquie de répondre aux besoins de l'Afrique et de rendre le partenariat plus significatif.

Il a également déclaré que depuis le premier sommet Turquie-Afrique en 2008, la combinaison de l'ensemble des mesures de développement, des transferts de technologie, du développement des ressources humaines et du développement des infrastructures de la Turquie a contribué à la résurgence de l'Afrique.

"Les deux documents - la Déclaration d'Istanbul 2008 et le Cadre de coopération qui ont été adoptés lors dudit sommet à Istanbul en 2008 - ont abordé les questions politiques, sécuritaires et socio-économiques", a-t-il déclaré.

"Maintenant que les dirigeants ont parlé, les chefs d'entreprise doivent joindre le geste à la parole en profitant des opportunités de commerce et d'investissement en Afrique et en Turquie, qui comptent ensemble plus de 2 milliards de consommateurs", a-t-il ajouté.

M. Jobe a également déclaré que le gouvernement gambien s'est engagé dans de sérieuses réformes pour continuer à améliorer la compétitivité du pays et à accroître le flux d'investissements étrangers dans l'économie gambienne.

Il a révélé que certaines des réformes clés comprennent l'élaboration d'une nouvelle politique d'investissement pour 2018, le renforcement de l'Agence gambienne de promotion des investissements et des exportations (Gambia Investment and Export Promotion Agency, GIEPA) par la révision et la mise à jour de la loi GIEPA 2015 afin de répondre plus favorablement aux besoins changeants des investisseurs pour améliorer la compétitivité du pays.

Le ministre turc des Douanes et du Commerce, M. Ruhsar Pekan, a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative louable visant à réunir les chefs d'entreprise des deux pays et qu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés pour élargir et approfondir les liens en matière de commerce et d'investissement.

Il a félicité le gouvernement gambien d'avoir accueilli le forum et a appelé au renforcement des relations commerciales entre Banjul et Ankara.

