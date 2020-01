Zambie: Plus de 600 personnes sont mortes de cancer en 2019

30 Janvier 2020

Lusaka, Zambie, 30 janvier (Infosplusgabon) - Plus de 600 personnes sont mortes de différents types de cancer sur les 3.000 cas enregistrés à l'hôpital des maladies du cancer de Lusaka, la capitale zambienne.

Selon le responsable des relations publiques de l'hôpital, Terence Nyirongo, le nombre de patients pris en charge par l'établissement de santé a continué à augmenter.

Il a révélé que l'hôpital avait soigné 3.008 nouveaux patients en 2019, contre 2.019 cas enregistrés en 2015.

M. Nyirongo a indiqué que les patients qui sont morts de différents types de cancer en 2019 étaient au nombre de 614. Le cancer du col de l'utérus a causé 288 décès, soit 37,2 %, tandis que les personnes qui sont mortes d'un cancer de la prostate et du sein, respectivement, représentaient 46 ou 7,6 % et 43 ou 7,1 % du nombre total de cas.

Il a également déclaré que les autres décès étaient causés par le cancer colorectal, qui représentait 4,2 %, le cancer de l'utérus, qui représentait 4 %, et le sarcome de Kaposi, qui représentait 3 %.

M. Nyirongo a déclaré que le cancer du col de l'utérus est la maladie la plus traitée à l'hôpital, représentant 30 % de tous les cancers.

Les cas de cancer du sein s’élèvent à 10 %, les cas de cancer de la prostate à 8 % et le sarcome de Kaposi à 4 %.

Il a déclaré que le cancer du col de l'utérus venait en tête de liste des 10 types de cancer les plus fréquents et que du 1er au 27 janvier de cette année, l'hôpital avait enregistré 902 cas de cancer du col de l'utérus, 301 de cancer du sein, 241 de cancer de la prostate et 120 de sarcome de Kaposi, tandis que le cancer des lymphomes s’élevait à 120.

Les autres cas enregistrés étaient des cancers de l'œil (90 cas), colorectal (90 cas), du foie (60 cas), de la vulve (60 cas) et de l'œsophage (60 cas).

