Coronavirus : Deux footballeurs africains en Chine rentrent chez eux

30 Janvier 2020

Kigali, Rwanda, 30 janvier (Infosplusgabon) - Deux footballeurs africains, Jules Ulimwengu du Burundi et Michael Sarpong du Ghana, sont retournés dans leur ancienne équipe, le club rwandais de première division, Rayon Sports, suite à une épidémie de coronavirus en Chine, ont révélé des sources sportives.

Jusqu'à leur retour, les joueurs étaient sociétaires respectivement des équipes de Shaanxi Chang'an Athletic et de Chanchun Yatai FC, en deuxième division chinoise.

Ulimwengu et Sarpong avaient rejoint en octobre de l'année dernière, leurs clubs chinois dans le cadre d'un contrat d'un an pour un montant non divulgué.

Avant de rejoindre le Chanchun Yatai FC, l'attaquant ghanéen de 23 ans avait connu un grand succès en première division rwandaise depuis qu'il a rejoint Rayon Sports pour la saison 2018/2019, en provenance du Dreams FC, un autre club de football professionnel ghanéen basé à Accra.

Le Burundais Ulimwengu et l'équipe de Shaanxi Chang'an avaient entamé les négociations de transfert en juin de l'année dernière, mais le joueur n'avait pu obtenir ses documents de voyage à temps qu'en octobre de l'année dernière.

Ulimwengu, qui était le meilleur buteur de la ligue rwandaise avec un record de 20 buts la saison dernière, devient le troisième joueur africain de l'équipe actuelle de l’équipe chinoise après le Nigérian, John Owoeri et Oscar Maritu de la RD Congo.

Les performances exceptionnelles de Sarpong ont permis à Rayon Sports de remporter le titre de la Première Ligue du Rwanda, où il a inscrit 16 buts pour devenir le meilleur buteur.

