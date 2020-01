L'UE va dépenser 271 millions d'euros en guise d'aide humanitaire au profit de réfugiés dans le nord-est du Nigeria

29 Janvier 2020

Abuja, Nigeria, 29 janvier (Infosplusgabon) - l'Union européenne(EU) a informé qu'elle va dépenser au total, un montant de 271 millions de dollars américains, pour l'octroi de l'assistance humanitaire à 5,6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et se trouvant dans les camps et les Communautés hôtes.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'UE a informé que ce fonds humanitaire d'une durée cinq ans va se focaliser sur la fourniture d'assistances urgentes et vitales aux Etats affectés par la violence terroriste de Boko Haram, à savoir, les Etats de Borno, d'Adamawa et de Yobe.

Dans le communiqué publié à Maiduguri, l'épicentre de la violence de Boko Haram et capitale par ailleurs de l'Etat de Borno, le Commissaire de l'Union européenne, M. Janez Lenarcic, a indiqué que cette assistance humanitaire comprend d'aides alimentaires d'urgence et d'abris destinés aux camps et communautés hôtes, l'octroi de soins primaires de base et la sensibilisation pour l'adoption de mesures d'hygiène et sanitaires pour prévenir l'apparition de maladies dans les communautés.

Après avoir indiqué que ce fonds financier va contribuer à l'éducation de plus de deux millions d'enfants pris au piège dans la violence armée de Boko Haram qui a duré pendant 10 ans, le Commissaire de l'Union européenne a souligné " nous avons soutenu le dépistage et le traitement des enfants contre la malnutrition dans les camps et les communautés hôtes".

L'Union européenne, a-t-il ajouté, est en train également de procéder sur place à l'octroi d'une protection à assise communautaire aux femmes et aux enfants victimes du conflit.

"Celle-ci inclut un soutien psycho-social et des services de référence aux victimes de violence sexiste et aux enfants non-accompagnés. Une contribution à la réinsertion sociale des enfants soldats libérés des groupes armés fera également parties des mesures de soutien", a informé M. Lenarcic.

En fin de compte, l'Union européenne va apporter une aide humanitaire et une aide pour le développement pour créer une résilience à long terme au sein des communautés vulnérables, et ceci dans le but d'offrir une approche exhaustive à la protection sociale

