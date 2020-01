Décès d'un quatrième enfant dans le chute d'un obus dans une zone au sud-est de Tripoli

29 Janvier 2020

Tripoli, Libye, 29 janvier (Infosplusgabon) - Malek al-Ghaziwi, un enfant touché dans la chute d'un obus tiré mardi au hasard sur la zone de Hadhbat al-Badri au sud-est de Tripoli en compagnie d'autres enfants, est décédé, portant à quatre le bilan total des victimes, a annoncé, mercredi, le Centre de médecine et de soutien sur le terrain.

Un troisième enfant a succombé mardi soir à ses blessures, tandis qu'un première bilan a fait état de deux enfants tués et deux autres blessés grièvement dans la chute de deux obus tirés au hasard par des forces de Haftar.

L'âge des enfants victimes de la chute de l'obus variait de 9 à 12 ans, et l'un des obus a atterri devant leur maison à Hadhbat al-Bedri, et l'autre dans la cour derrière l'école du quartier.

L'opération militaire "Volcan de la colère" relevant du gouvernement d'union nationale a annoncé, mardi, qu'"un obus tiré au hasard a atterri dans la cour derrière une école dans la zone de Hadhbat al-Badri", précisant qu'il s'agit d'un des obus tirés par les forces du commandement général de l'Armée nationale dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Les forces de l'Armée nationale libyenne ont violé, mardi, le cessez-le-feu avec l'envoi d'un drone qui a été abattu mardi par les forces gouvernementale à l'Est de Misrata (220 km est de Tripoli). Cette violation s'ajoute à celles de dimanche avec l'attaque par les pro-Haftar de la zone d'Abou Grein, à l'Est de Misrata, et en tirant des missiles Grad sur l'aéroport de Maitigua à Tripoli, cible régulière des bombardements.

