Le diagnostic de la maladie à Coronavirus est possible au Burkina Faso (ministère de la Santé)

29 Janvier 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le diagnostic de la maladie à Coronavirus (2019-nCoV) est possible au Burkina Faso au niveau du Laboratoire national de référence grippe (LNR grippe) situé à Bobo-Dioulasso (ouest), a assuré, mercredi, le ministère burkinabè de la Santé qui précise qu’aucun cas n’a été notifié dans le pays.

"Il n’existe pas de traitement spécifique mais un traitement symptomatique", prévient le ministère de la Santé qui indique que "des directives ont été données aux hôpitaux pour le renforcement de la surveillance épidémiologique".

Les dispositions sont prises également au niveau des point d’entrée terrestres, ferroviaires et aéroportuaires, selon le communiqué du ministère de la Santé.

Le coronavirus apparu en Chine en décembre 2019 est un virus inconnu qui suscite des inquiétudes dans plusieurs pays du monde.

Cette maladie provoque chez l'homme une pneumonie qui a un caractère épidémique avec une transmission interhumaine, et a déjà fait, à ce jour, plus de 5.974 cas confirmés et provoqué la mort de 132 personnes en Chine.

Plusieurs autres pays ont confirmé des cas de la maladie causée par le Coronavirus.

