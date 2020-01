Le club tunisien de Sfax recrute un Malien pour six mois

29 Janvier 2020

Tunis, Tunisie, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le Club sportif sfaxien (Tunisie) va compter dans son effectif le joueur malien Ibrahima Tanja pour une période de six mois sous de prêt du club saoudien El Hazm, a annoncé une source proche du club tunisien.

Tanja est attendu ce mercredi à Sfax pour accomplir les dernières formalités pour son recrutement et entamer ses activités dans son nouveau club, a ajouté la même source.

Ibrahima Tanja est né le 12 juillet 1993 et joue milieu offensif. Il a déjà joué avec des clubs français et espagnols avant de signer avec le club saoudien l'année dernière, rappelle-t-on. Il a été sélectionné dans les équipes de France des U16 et U17 avant de jouer avec l'équipe olympique du Mali.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZE/2020

© Copyright Infosplusgabon